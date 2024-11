Previsioni Meteo Iglesias: tutti i dettagli per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 21 Novembre a Iglesias indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di cielo coperto e nubi sparse. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, con una massima che raggiungerà i 16,6°C nel corso della giornata. I venti, prevalentemente da ovest, si presenteranno con intensità variabile, ma si attenderanno raffiche fresche nel pomeriggio e in serata.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 14,2°C, con una percezione termica leggermente inferiore a causa del vento che soffierà a 22 km/h da ovest-nord-ovest. L’umidità sarà alta, attorno all’80%, e si registreranno deboli precipitazioni.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno tra i 13,2°C e i 16°C. Il vento continuerà a soffiare da nord-ovest, mantenendo una velocità di circa 10-13 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità rimarrà elevata, intorno al 75-82%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con la presenza di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15-16°C. La velocità del vento si manterrà tra i 10 e i 13 km/h, con raffiche che potrebbero raggiungere i 20 km/h. L’umidità comincerà a scendere, ma rimarrà comunque sopra il 60%.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo torneranno a deteriorarsi, con pioggia leggera prevista. Le temperature si manterranno intorno ai 15°C, mentre il vento si intensificherà, raggiungendo velocità di 24-27 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, superando il 80%, e si attenderanno ulteriori precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Giovedì 21 Novembre a Iglesias evidenziano una giornata caratterizzata da instabilità, con piogge intermittenti e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno del sole e temperature in aumento, rendendo le previsioni meteo più favorevoli per le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Iglesias

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +13.5° perc. +13.1° 0.18 mm 13.7 NO max 23.8 Maestrale 85 % 1012 hPa 5 cielo coperto +13.4° perc. +12.8° prob. 42 % 11.6 NO max 25.3 Maestrale 80 % 1012 hPa 8 cielo coperto +14° perc. +13.5° Assenti 11.9 NO max 23.8 Maestrale 79 % 1013 hPa 11 cielo coperto +16° perc. +15.4° Assenti 13.1 NO max 19.7 Maestrale 65 % 1013 hPa 14 nubi sparse +16° perc. +15.4° Assenti 13.8 O max 20.1 Ponente 64 % 1011 hPa 17 nubi sparse +12.9° perc. +12.6° prob. 14 % 8.6 SO max 15.8 Libeccio 90 % 1010 hPa 20 pioggia leggera +15.5° perc. +15.3° 0.43 mm 24.3 OSO max 42.2 Libeccio 82 % 1009 hPa 23 pioggia leggera +15.3° perc. +15.1° 0.31 mm 26.1 O max 44.9 Ponente 85 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 17:05

