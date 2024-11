Previsioni Meteo Iglesias: tutti i dettagli per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Iglesias di Mercoledì 20 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di pioggia leggera che si protrarranno per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 14°C e i 19°C, mentre l’umidità si presenterà piuttosto elevata, raggiungendo punte del 95%. I venti, prevalentemente da ovest, si faranno sentire con intensità variabile, contribuendo a un clima fresco e umido.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e una temperatura che si attesterà intorno ai 15,7°C. La copertura nuvolosa sarà alta, con un’umidità che si manterrà attorno al 90%. I venti soffieranno da ovest-sud-ovest a una velocità di circa 11,6 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 25,8 km/h. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che non supereranno i 0,5 mm.

Nella mattina, le condizioni non subiranno sostanziali variazioni. La pioggia leggera continuerà a cadere, con temperature che si alzeranno leggermente fino a raggiungere i 19°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, e l’umidità si attesterà attorno al 75%. I venti, sempre da ovest, si faranno più intensi, con velocità che potranno arrivare fino a 27 km/h. Le precipitazioni continueranno a essere leggere, con accumuli che si aggireranno attorno ai 0,5 mm.

Nel pomeriggio, la situazione meteo rimarrà simile, con pioggia leggera e temperature in lieve calo, che si porteranno sui 16-17°C. La copertura nuvolosa aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 94%. I venti continueranno a soffiare da ovest-nord-ovest, mantenendo un’intensità di circa 20-26 km/h. Anche in questo frangente, le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che non supereranno i 0,3 mm.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 14°C. La pioggia leggera continuerà a cadere, con un’umidità che si manterrà alta, attorno all’85%. I venti si faranno più deboli, ma continueranno a provenire da nord-ovest, con velocità che si aggireranno intorno ai 11 km/h. Le precipitazioni, seppur leggere, continueranno a manifestarsi, con accumuli che si attesteranno tra i 0,2 mm e i 0,3 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Iglesias nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità con condizioni di pioggia leggera e temperature fresche. Giovedì e Venerdì si prevede un lieve miglioramento, con possibilità di schiarite, ma le temperature rimarranno comunque fresche. Gli amanti della pioggia e del clima umido troveranno soddisfazione in queste condizioni, mentre chi cerca il sole dovrà pazientare ancora qualche giorno.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Iglesias

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +15.6° perc. +15.6° 0.44 mm 14.9 OSO max 32 Libeccio 92 % 1014 hPa 5 pioggia leggera +16° perc. +16.1° 0.31 mm 16.7 O max 33.7 Ponente 93 % 1012 hPa 8 pioggia leggera +17.6° perc. +17.5° 0.3 mm 21.1 O max 37.9 Ponente 80 % 1012 hPa 11 pioggia leggera +19° perc. +18.8° 0.47 mm 27 ONO max 44.6 Maestrale 72 % 1011 hPa 14 pioggia leggera +17.2° perc. +17° 0.2 mm 22.4 ONO max 39.9 Maestrale 77 % 1010 hPa 17 pioggia leggera +15.6° perc. +15.4° 0.23 mm 22.1 ONO max 40 Maestrale 82 % 1010 hPa 20 pioggia leggera +14.1° perc. +14° 0.31 mm 11.5 NO max 22 Maestrale 91 % 1012 hPa 23 pioggia leggera +13.8° perc. +13.6° 0.31 mm 11.6 NO max 24.1 Maestrale 89 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 17:06

