Previsioni Meteo Iglesias: tutti i dettagli per domani venerdì 15 novembre

Le previsioni meteo per Venerdì 15 Novembre a Iglesias indicano un netto miglioramento rispetto ai giorni precedenti, con condizioni di stabilità atmosferica e temperature in lieve aumento. Durante la notte, si registreranno ancora alcune piogge leggere, ma già dalla mattina il cielo si schiarirà, portando a un’intera giornata di sole. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con un’escursione termica che favorirà un clima mite.

Nella notte, le condizioni meteo saranno caratterizzate da pioggia leggera fino alle prime ore del mattino. La temperatura si attesterà intorno a 14,2°C, con una percezione leggermente inferiore a 13,8°C. La copertura nuvolosa sarà al 48%, e la velocità del vento si manterrà attorno ai 3,4 km/h da Ovest-Nord Ovest. L’umidità sarà piuttosto alta, raggiungendo l’83%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1018 hPa.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo miglioreranno notevolmente. Il cielo si presenterà sereno e le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 18°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa scenderà al 5%, e il vento si farà più sostenuto, con velocità che toccheranno i 10 km/h. L’umidità diminuirà, attestandosi intorno al 47%, e la pressione atmosferica continuerà a salire, raggiungendo i 1021 hPa.

Nel pomeriggio, il bel tempo continuerà a dominare, con temperature che si manterranno attorno ai 16-18°C. Il cielo rimarrà sereno e la copertura nuvolosa sarà assente. La velocità del vento si stabilizzerà tra i 7 e i 9 km/h, mentre l’umidità si attesterà attorno al 40%. Questo clima favorevole permetterà di godere di attività all’aperto senza preoccupazioni.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, portandosi intorno ai 10-11°C. Il cielo rimarrà sereno, e la velocità del vento si ridurrà ulteriormente, mantenendosi tra i 2 e i 4 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma non ci saranno segni di precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Iglesias indicano un Venerdì all’insegna del sole e delle temperature miti, con un netto miglioramento rispetto ai giorni precedenti. Nei prossimi giorni, si prevede che il bel tempo continui, con temperature stabili e condizioni favorevoli per attività all’aperto. Tuttavia, è sempre consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Novembre a Iglesias

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +13.8° perc. +13.4° prob. 43 % 3.3 N max 4.3 Tramontana 81 % 1018 hPa 5 nubi sparse +12.8° perc. +12.3° prob. 30 % 5.3 ENE max 5.3 Grecale 84 % 1019 hPa 8 poche nuvole +14.8° perc. +14.3° prob. 14 % 0.9 SE max 4 Scirocco 78 % 1021 hPa 11 cielo sereno +17.7° perc. +16.9° prob. 6 % 8.5 O max 9.9 Ponente 53 % 1021 hPa 14 cielo sereno +17.7° perc. +16.6° Assenti 8.6 NO max 10.4 Maestrale 38 % 1021 hPa 17 cielo sereno +12.2° perc. +10.9° Assenti 3.8 NNE max 5.4 Grecale 56 % 1022 hPa 20 cielo sereno +11.1° perc. +9.8° Assenti 3.8 ENE max 4.4 Grecale 59 % 1023 hPa 23 cielo sereno +10.6° perc. +9.3° Assenti 1.9 NNE max 3.9 Grecale 61 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 17:09

