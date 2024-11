Previsioni Meteo Iglesias: tutti i dettagli per domani venerdì 8 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Iglesias di Venerdì 8 Novembre evidenziano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piuttosto piovoso che si trasformerà in un pomeriggio più sereno. Durante la notte, si registreranno piogge moderate, mentre nella mattina si assisterà a un graduale miglioramento, con piogge più leggere e schiarite. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà prevalentemente nuvoloso, ma senza precipitazioni significative. La sera porterà un ulteriore miglioramento, con nubi sparse e temperature in calo.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Iglesias sarà avvolta da nubi sparse e si registrerà una temperatura di +14,5°C. La copertura nuvolosa sarà del 68%, con una velocità del vento di 10,2 km/h proveniente da Est-Nord Est. Le precipitazioni saranno assenti fino alle prime ore del mattino, quando si prevede un incremento della pioggia. Alle 02:00, si verificherà una pioggia leggera con una temperatura di +14,3°C e una probabilità di pioggia del 19%. La situazione continuerà a deteriorarsi fino alle 05:00, quando si registreranno piogge moderate e una temperatura di +14,2°C.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo inizieranno a migliorare. Alle 08:00, si prevede una pioggia leggera con temperature che raggiungeranno i 17,5°C. La copertura nuvolosa sarà del 68% e la probabilità di pioggia si attesterà al 57%. A partire dalle 10:00, le precipitazioni continueranno a essere leggere, ma la temperatura salirà fino a 20,8°C. Questo trend di pioggia leggera proseguirà fino all’ora di pranzo, con temperature che si manterranno attorno ai 20°C.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo si presenterà coperto, ma senza piogge significative. La temperatura si stabilizzerà attorno ai 20,5°C e la copertura nuvolosa sarà dell’88%. Con l’avanzare delle ore, si assisterà a un graduale diradamento delle nuvole, con un ritorno a condizioni di nubi sparse intorno alle 15:00. Le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo i 16,6°C alle 17:00.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo che si presenterà nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 15°C. La probabilità di pioggia sarà molto bassa, con valori inferiori al 10%. Le condizioni di vento rimarranno leggere, con una velocità di circa 5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Iglesias indicano una giornata di transizione, con un inizio piovoso che si trasformerà in condizioni più serene nel pomeriggio e in serata. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento generale delle condizioni meteo, con temperature in aumento e minori probabilità di precipitazioni. Gli abitanti di Iglesias possono quindi aspettarsi un fine settimana più stabile e soleggiato.

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +14.3° perc. +14.3° 0.5 mm 9.4 ENE max 14.4 Grecale 94 % 1022 hPa 5 pioggia moderata +14.2° perc. +14.2° 1.71 mm 0.5 ENE max 4.5 Grecale 94 % 1023 hPa 8 pioggia leggera +17.5° perc. +17.4° 0.22 mm 10.5 E max 15.1 Levante 79 % 1023 hPa 11 pioggia leggera +20.9° perc. +20.6° 0.79 mm 6.9 S max 11 Ostro 60 % 1023 hPa 14 cielo coperto +20.7° perc. +20.4° prob. 35 % 3.9 SSO max 6.4 Libeccio 60 % 1022 hPa 17 nubi sparse +16.6° perc. +16.4° prob. 33 % 2.6 NE max 3.1 Grecale 80 % 1023 hPa 20 nubi sparse +15.6° perc. +15.4° prob. 2 % 4.8 ENE max 4.8 Grecale 82 % 1024 hPa 23 poche nuvole +15° perc. +14.7° Assenti 5.9 E max 6 Levante 81 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 17:14

