Previsioni Meteo Imola: tutti i dettagli per domani sabato 9 novembre

Sabato 9 Novembre a Imola si presenterà con condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso, caratterizzato da una copertura nuvolosa che si manterrà alta per tutta la giornata. Le temperature si attesteranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 14,6°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 8 km/h. L’umidità si manterrà su livelli elevati, intorno all’83%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza, soprattutto nelle ore serali.

Nella notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che varieranno tra i 12,3°C e i 11,8°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, con venti leggeri provenienti da Nord-Ovest. L’umidità si attesterà attorno all’83%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

Durante la mattina, le condizioni non subiranno variazioni significative. Il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che si muoveranno tra i 11,8°C e i 14,5°C. La ventilazione si manterrà leggera, con velocità che raggiungeranno i 8 km/h. Anche l’umidità rimarrà elevata, intorno al 70-82%, rendendo l’aria piuttosto fresca.

Nel pomeriggio, si assisterà a una leggera diminuzione delle temperature, che si attesteranno tra i 14,6°C e i 12,3°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, ma si potranno osservare anche delle nubi sparse, con un’umidità che si manterrà attorno al 70-81%. I venti continueranno a essere leggeri, con direzione prevalentemente da Nord-Ovest.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 10,2°C. Il cielo si presenterà ancora con nubi sparse, con una copertura che varierà tra il 72% e il 77%. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno all’89%, mentre i venti si manterranno leggeri, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Imola nei prossimi giorni indicano una persistenza di condizioni nuvolose, con temperature che si manterranno su valori miti, ma con un aumento dell’umidità che potrebbe rendere l’aria più fresca. Si prevede che, a partire da Domenica, ci saranno lievi miglioramenti, con possibilità di schiarite, ma le temperature non subiranno variazioni significative. Gli amanti del clima fresco e umido troveranno in questo weekend un’ottima occasione per godere di una passeggiata all’aria aperta, mentre chi cerca il sole dovrà attendere giorni migliori.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +12.2° perc. +11.6° Assenti 3.9 NNO max 4.5 Maestrale 83 % 1028 hPa 4 cielo coperto +11.9° perc. +11.3° Assenti 3.6 NNO max 4.1 Maestrale 82 % 1027 hPa 7 cielo coperto +12° perc. +11.4° Assenti 3.7 NO max 5.8 Maestrale 82 % 1027 hPa 10 cielo coperto +13.7° perc. +13° Assenti 6.2 NNO max 6.5 Maestrale 73 % 1027 hPa 13 cielo coperto +14.6° perc. +13.9° Assenti 7.7 NNO max 8 Maestrale 70 % 1025 hPa 16 cielo coperto +12.3° perc. +11.7° Assenti 5.1 NO max 5.7 Maestrale 81 % 1025 hPa 19 nubi sparse +11° perc. +10.4° Assenti 5.6 O max 5.7 Ponente 86 % 1025 hPa 22 nubi sparse +10.4° perc. +9.8° Assenti 6.8 O max 7.3 Ponente 89 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 16:49

