Previsioni Meteo Imperia: il bollettino per domani giovedì 21 novembre

Le previsioni meteo per Giovedì 21 Novembre a Imperia indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con un alternarsi di nuvole e piogge. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 10,3°C e una leggera brezza proveniente da nord-est. L’umidità rimarrà piuttosto elevata, attorno al 43%, mentre la pressione atmosferica si manterrà sui 1005 hPa.

Nella mattina, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse e temperature che saliranno fino a 11,6°C intorno a mezzogiorno. Tuttavia, il vento si farà sentire, raggiungendo velocità di circa 13,1 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 40%, mentre la pressione atmosferica inizierà a scendere.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a coprirsi, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 12°C. Le raffiche di vento aumenteranno, con intensità che potranno raggiungere i 30 km/h. Le probabilità di pioggia aumenteranno, con una leggera pioggia prevista verso le ore successive. L’umidità salirà fino al 53%, mentre la pressione atmosferica continuerà a diminuire.

La sera porterà con sé piogge più consistenti, con precipitazioni che si intensificheranno. Le temperature si manterranno intorno ai 11,8°C, mentre il vento diventerà forte, con raffiche che potranno superare i 50 km/h. L’umidità raggiungerà il 90%, e la pressione atmosferica scenderà ulteriormente, attestandosi sui 994 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Imperia nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con possibili piogge e temperature che si manterranno su valori relativamente miti. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, specialmente per chi ha in programma attività all’aperto. Domani si prevede un miglioramento temporaneo, ma le nuvole e le piogge potrebbero tornare a farsi sentire nei giorni successivi.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +10.3° perc. +8.5° Assenti 15 NE max 17.8 Grecale 41 % 1005 hPa 4 nubi sparse +9.2° perc. +6.8° Assenti 16.7 NNE max 18 Grecale 42 % 1006 hPa 7 cielo coperto +8.5° perc. +6.4° Assenti 12.9 N max 13.1 Tramontana 43 % 1008 hPa 10 nubi sparse +11.4° perc. +9.6° Assenti 6.8 SE max 11.7 Scirocco 38 % 1008 hPa 13 cielo coperto +11.9° perc. +10.3° prob. 4 % 16.6 S max 24.4 Ostro 45 % 1004 hPa 16 cielo coperto +9.9° perc. +6.4° prob. 21 % 30 OSO max 44.7 Libeccio 72 % 1000 hPa 19 pioggia moderata +10.4° perc. +9.8° 1.1 mm 29.1 OSO max 44.6 Libeccio 89 % 997 hPa 22 pioggia leggera +12.3° perc. +11.9° 0.26 mm 35.7 OSO max 52.3 Libeccio 89 % 992 hPa Il sole sorge alle ore 07:34 e tramonta alle ore 16:55

