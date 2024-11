Previsioni Meteo Imperia: tutti i dettagli per domani lunedì 11 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Imperia per Lunedì 11 Novembre si presenteranno prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa sarà minima, permettendo di godere di un cielo limpido e di un clima mite, ideale per attività all’aperto. I venti saranno leggeri e le precipitazioni non si presenteranno, garantendo una giornata asciutta.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 14°C, con un cielo sereno e una copertura nuvolosa ridotta al 10%. La mattina inizierà con condizioni simili, con temperature che saliranno fino a 16,8°C entro le 11:00. La brezza leggera proveniente da nord-nord ovest accompagnerà la giornata, mantenendo l’umidità attorno al 50%.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà stabile, con temperature che raggiungeranno un massimo di 17°C. Il cielo continuerà a essere sereno, con una leggera variazione nella copertura nuvolosa, che si attesterà intorno al 3%. I venti saranno deboli, con velocità che non supereranno i 6,5 km/h.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 13°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque sotto il 21%. Le condizioni di meteo rimarranno favorevoli, senza segni di precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Imperia nei prossimi giorni indicano una stabilità climatica, con temperature miti e cieli sereni. Martedì e mercoledì si prevede un andamento simile, con poche variazioni significative. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per trascorrere momenti all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 11 Novembre a Imperia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14° perc. +12.8° Assenti 8.5 NNO max 8.5 Maestrale 49 % 1021 hPa 4 cielo sereno +13.6° perc. +12.4° Assenti 9 N max 11.2 Tramontana 52 % 1021 hPa 7 cielo sereno +13.5° perc. +12.4° Assenti 8 N max 10.2 Tramontana 56 % 1022 hPa 10 cielo sereno +16.6° perc. +15.6° Assenti 6.2 ENE max 6.5 Grecale 49 % 1022 hPa 13 cielo sereno +16.9° perc. +16° Assenti 5.1 ESE max 4.8 Scirocco 51 % 1021 hPa 16 cielo sereno +14.6° perc. +13.8° Assenti 3.4 NNO max 3.7 Maestrale 63 % 1021 hPa 19 poche nuvole +14° perc. +13° Assenti 7 NNO max 6 Maestrale 62 % 1021 hPa 22 poche nuvole +13.3° perc. +12.4° Assenti 7.1 N max 7.3 Tramontana 63 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 17:03

