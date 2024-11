Previsioni Meteo Imperia: tutti i dettagli per domani martedì 12 novembre

MeteoWeb

Martedì 12 Novembre a Imperia si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso, con piogge leggere che interesseranno la città soprattutto nelle prime ore del giorno. Le previsioni del tempo indicano una temperatura che si manterrà attorno ai 12°C, con un incremento graduale durante la mattinata. La presenza di venti moderati, provenienti principalmente da nord, contribuirà a rendere l’atmosfera fresca e umida.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, ma si trasformerà in un cielo coperto con piogge leggere a partire dalle prime ore del mattino. Le temperature si attesteranno intorno ai 13°C, con una percezione di qualche grado in meno a causa del vento che soffierà a una velocità di circa 6-15 km/h. L’umidità sarà piuttosto elevata, superando il 60%, e la pressione atmosferica si manterrà attorno ai 1018 hPa.

Nella mattina, le condizioni meteo continueranno a deteriorarsi, con piogge leggere che si intensificheranno. La temperatura percepita scenderà fino a 9°C, mentre la temperatura reale si attesterà intorno ai 10-12°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con il cielo che rimarrà coperto per gran parte della giornata. I venti, che soffieranno da nord, raggiungeranno velocità comprese tra 20 e 30 km/h, rendendo la mattinata piuttosto ventosa.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un lieve miglioramento, con le piogge che tenderanno a diminuire, ma il cielo rimarrà comunque coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 11-12°C, con una percezione di freddo accentuata dal vento. L’umidità si manterrà alta, attorno al 65%, e la pressione atmosferica inizierà a risalire, raggiungendo i 1020 hPa.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 10°C. Il cielo rimarrà nuvoloso, ma non si prevedono ulteriori precipitazioni. I venti continueranno a soffiare da nord, mantenendo una sensazione di freschezza. L’umidità scenderà leggermente, ma rimarrà comunque sopra il 50%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Imperia nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un graduale ritorno del sole e temperature in aumento. Mercoledì e giovedì si prevede un clima più stabile, con cieli sereni e temperature che potrebbero raggiungere i 15°C. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 12 Novembre a Imperia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +13.2° perc. +12.2° prob. 11 % 8.8 NE max 8.6 Grecale 61 % 1018 hPa 4 pioggia leggera +12° perc. +11.1° 0.47 mm 15.1 N max 21.1 Tramontana 70 % 1018 hPa 7 pioggia leggera +10.2° perc. +9.3° 0.34 mm 25.7 N max 33.3 Tramontana 77 % 1019 hPa 10 cielo coperto +11.1° perc. +10.1° prob. 39 % 22 N max 30.7 Tramontana 71 % 1020 hPa 13 cielo coperto +12.2° perc. +11.1° prob. 17 % 24.5 N max 37.1 Tramontana 63 % 1019 hPa 16 cielo coperto +11.3° perc. +10.3° prob. 13 % 25.7 NNE max 37.1 Grecale 67 % 1020 hPa 19 cielo coperto +11.1° perc. +9.8° Assenti 23.7 N max 34.4 Tramontana 59 % 1021 hPa 22 cielo coperto +10.9° perc. +9.6° Assenti 22 N max 31 Tramontana 58 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 17:02

