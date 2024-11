Previsioni Meteo Incisa in Val d’Arno: il bollettino per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Sabato 23 Novembre a Incisa in Val d’Arno si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con qualche nuvola che farà capolino nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori freschi, con minime che toccheranno i 2,6°C durante la notte e massime che raggiungeranno i 10,8°C nel pomeriggio. La presenza di venti leggeri contribuirà a mantenere l’aria frizzante, mentre l’umidità si attesterà attorno al 50%.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno di cielo sereno, con una temperatura che si aggirerà intorno ai 3,6°C. La copertura nuvolosa sarà al 57%, ma non si registreranno precipitazioni. I venti soffieranno da Nord Est a una velocità di circa 4,9 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto tranquilla.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno con poche nuvole. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 9,5°C entro le 10:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando a 6,5 km/h. L’umidità scenderà al 30%, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento delle temperature, che toccheranno il picco di 10,8°C intorno alle 12:00. Le nuvole saranno sparse, con una copertura nuvolosa che varierà dal 16% al 34%. I venti continueranno a mantenersi leggeri, con raffiche che non supereranno i 9,6 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 39%, rendendo il clima piacevole.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo sereno, con temperature che scenderanno nuovamente fino a 4,5°C. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 75%. I venti si manterranno leggeri, con una velocità di circa 7,3 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Incisa in Val d’Arno indicano una giornata di Sabato 23 Novembre all’insegna della stabilità atmosferica, con temperature fresche e condizioni di cielo prevalentemente sereno. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con lievi variazioni di temperatura e una possibile intensificazione della nuvolosità. Gli amanti del clima fresco e sereno troveranno in questo weekend un’ottima occasione per godere delle bellezze del territorio.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Incisa in Val d’Arno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +3.2° perc. +3.2° Assenti 4.2 NE max 3.9 Grecale 45 % 1021 hPa 5 cielo sereno +2.7° perc. +1.6° Assenti 4.8 ENE max 4.1 Grecale 39 % 1024 hPa 8 poche nuvole +5.8° perc. +5.8° Assenti 3.6 ESE max 4.5 Scirocco 37 % 1027 hPa 11 poche nuvole +10.4° perc. +8.3° Assenti 4.8 S max 6 Ostro 29 % 1028 hPa 14 poche nuvole +10.4° perc. +8.5° Assenti 5.8 SSE max 9.6 Scirocco 39 % 1029 hPa 17 cielo sereno +5.4° perc. +4.3° Assenti 5.7 ESE max 5.4 Scirocco 52 % 1031 hPa 20 nubi sparse +4.7° perc. +3.2° Assenti 6.5 ESE max 6.1 Scirocco 50 % 1033 hPa 23 nubi sparse +4.5° perc. +2.7° Assenti 7.3 ESE max 7 Scirocco 50 % 1033 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 16:41

