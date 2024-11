Previsioni Meteo Incisa in Val d’Arno: il bollettino per domani sabato 9 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 9 Novembre a Incisa in Val d’Arno indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 11°C, con una leggera brezza proveniente da nord-est. L’umidità sarà alta, superando il 90%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1027 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 16,6°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra i 5 e i 6 km/h, e l’umidità inizierà a scendere, ma rimarrà comunque elevata. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1024 hPa.

Nel pomeriggio, le temperature si manterranno attorno ai 15°C, con un picco di 16,9°C previsto per le ore centrali. Il cielo rimarrà coperto e non si prevedono precipitazioni. L’umidità continuerà a oscillare tra il 67% e il 76%, mentre la brezza leggera dal nord-est accompagnerà la giornata.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 10°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà coperto, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 90%. La pressione atmosferica si stabilizzerà sui 1024 hPa, con una leggera brezza che continuerà a soffiare.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Incisa in Val d’Arno mostrano una tendenza a mantenere condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che non subiranno grandi variazioni. Si prevede che la situazione meteorologica rimanga stabile, con un’alta probabilità di cieli coperti e temperature fresche. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le schiarite potrebbero tardare ad arrivare.

Tutti i dati meteo di Sabato 9 Novembre a Incisa in Val d’Arno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +12° perc. +11.5° Assenti 6.3 NE max 7.1 Grecale 87 % 1026 hPa 5 cielo coperto +12.2° perc. +11.7° Assenti 6 ENE max 7.7 Grecale 86 % 1025 hPa 8 cielo coperto +13° perc. +12.5° Assenti 5.7 NE max 8.6 Grecale 83 % 1026 hPa 11 cielo coperto +15.9° perc. +15.4° Assenti 5.4 NNE max 7.9 Grecale 70 % 1024 hPa 14 cielo coperto +16.8° perc. +16.3° Assenti 5.9 NNE max 8.5 Grecale 68 % 1023 hPa 17 cielo coperto +12.4° perc. +12° Assenti 7 NE max 8.2 Grecale 88 % 1024 hPa 20 cielo coperto +10.8° perc. +10.3° Assenti 6.2 NE max 6.3 Grecale 91 % 1024 hPa 23 cielo coperto +10° perc. +9.4° Assenti 6.3 NE max 6.2 Grecale 87 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 16:52

