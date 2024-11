Previsioni Meteo Incisa in Val d’Arno: tutti i dettagli per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 14 Novembre a Incisa in Val d’Arno indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto durante le ore diurne, con un miglioramento delle condizioni atmosferiche in serata. Le temperature si manterranno su valori freschi, con una minima di 4,5°C e una massima che raggiungerà 10,8°C. La presenza di venti leggeri e una buona umidità contribuiranno a creare un clima piuttosto fresco, ma senza precipitazioni significative.

Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 6,1°C. L’umidità sarà alta, attorno all’87%, e il vento soffierà da Nord Est a una velocità di circa 5,9 km/h. Le condizioni di cielo coperto persisteranno fino all’alba, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più fredde.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 9°C entro le 08:00. L’umidità si manterrà attorno all’84%, mentre il vento aumenterà leggermente in intensità, raggiungendo i 9,2 km/h. Le probabilità di pioggia rimarranno basse, con valori che non supereranno il 14%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali cambiamenti, con un cielo ancora coperto e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 10,8°C. Il vento continuerà a soffiare da Nord Est, con velocità che varieranno tra 9,9 km/h e 12 km/h. L’umidità scenderà leggermente, attestandosi attorno al 66%. La probabilità di pioggia rimarrà molto bassa, intorno al 6%.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con il cielo che diventerà sereno. Le temperature scenderanno rapidamente, raggiungendo i 5,7°C entro le 19:00 e continuando a diminuire fino a 4,5°C a mezzanotte. Il vento si manterrà leggero, con velocità che varieranno tra 7,1 km/h e 8,4 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno all’85%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1022 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Incisa in Val d’Arno indicano una giornata di Giovedì con condizioni prevalentemente nuvolose al mattino e nel pomeriggio, seguite da un miglioramento serale. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con cieli sereni e temperature in lieve aumento. Gli amanti del sole potranno quindi godere di un weekend all’insegna di un clima più mite e piacevole.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Incisa in Val d’Arno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +6.6° perc. +5.5° Assenti 6.3 NE max 7.6 Grecale 86 % 1020 hPa 5 cielo coperto +7.6° perc. +6.6° prob. 21 % 6.3 NNE max 9.9 Grecale 87 % 1020 hPa 8 cielo coperto +9° perc. +7.9° prob. 14 % 8.1 NNE max 13.8 Grecale 84 % 1020 hPa 11 cielo coperto +10.6° perc. +9.7° prob. 14 % 11.5 NE max 17.7 Grecale 74 % 1020 hPa 14 cielo coperto +10.2° perc. +9.1° prob. 6 % 10.7 NE max 18.2 Grecale 69 % 1020 hPa 17 nubi sparse +6.4° perc. +4.7° prob. 3 % 8.4 NNE max 12.9 Grecale 83 % 1021 hPa 20 cielo sereno +5.5° perc. +3.7° Assenti 8.4 NE max 12.4 Grecale 85 % 1022 hPa 23 cielo sereno +4.5° perc. +2.8° Assenti 7.2 NE max 9.5 Grecale 85 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 16:47

