Previsioni Meteo Incisa in Val d’Arno: tutti i dettagli per domani mercoledì 27 novembre

Le previsioni meteo per Mercoledì 27 Novembre a Incisa in Val d’Arno indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e da temperature miti. Durante la notte, le temperature si manterranno attorno ai 13°C, con una leggera brezza proveniente da est-sud-est. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si attesterà intorno al 96%.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno tra i 13°C e i 15°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo una sensazione di freschezza. L’umidità si manterrà alta, ma non si prevedono precipitazioni significative.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento nelle condizioni meteo. A partire dalle 15:00, si registreranno piogge leggere, con accumuli che potrebbero raggiungere i 0,68mm entro le 17:00. Le temperature scenderanno leggermente, oscillando tra i 13°C e i 14,9°C. La probabilità di pioggia aumenterà, raggiungendo il 53% nel primo pomeriggio.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 13°C. Le piogge continueranno a essere leggere, con accumuli minimi. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e l’umidità si manterrà elevata, attorno al 92%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Incisa in Val d’Arno mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti, ma con la possibilità di piogge intermittenti. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo, poiché le condizioni potrebbero variare.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Novembre a Incisa in Val d’Arno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +13.1° perc. +13° prob. 23 % 5.5 ESE max 8.1 Scirocco 96 % 1022 hPa 5 cielo coperto +13.3° perc. +13.1° prob. 21 % 6.4 ESE max 10.3 Scirocco 94 % 1022 hPa 8 cielo coperto +13.5° perc. +13.4° prob. 21 % 5.8 ESE max 11.6 Scirocco 94 % 1023 hPa 11 cielo coperto +15° perc. +14.8° prob. 19 % 6.4 SE max 12 Scirocco 85 % 1022 hPa 14 cielo coperto +14.9° perc. +14.8° prob. 51 % 4.5 ESE max 10.7 Scirocco 87 % 1022 hPa 17 pioggia leggera +13.7° perc. +13.5° 0.48 mm 3.5 ESE max 4.5 Scirocco 93 % 1022 hPa 20 cielo coperto +13.5° perc. +13.3° prob. 30 % 3.6 ESE max 4.2 Scirocco 92 % 1023 hPa 23 cielo coperto +13.3° perc. +13.1° prob. 28 % 2.2 ESE max 3.1 Scirocco 93 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 16:39

