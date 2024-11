Previsioni Meteo Incisa in Val d’Arno: tutti i dettagli per il weekend 8 – 10 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 8 Novembre, il tempo si presenterà con poche nuvole e una temperatura di circa +9,9°C, con umidità attorno all’88%. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 90% entro le prime ore del mattino, con temperature che varieranno da +9,5°C a +19,2°C. Nel pomeriggio, si prevede un calo delle temperature fino a 16,9°C e una copertura nuvolosa del 95%. Sabato, il cielo rimarrà coperto con temperature attorno ai +11,1°C e umidità al 92%. Domenica, invece, si assisterà a un miglioramento, con cielo sereno e temperature che raggiungeranno i 18,8°C.

Venerdì 8 Novembre

Nella notte di Venerdì 8 Novembre, il tempo si presenterà con poche nuvole e una temperatura di circa +9,9°C. La copertura nuvolosa sarà del 22%, con una leggera brezza proveniente da Est-Nord Est a 6 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’88%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1028 hPa. Con il passare delle ore, il cielo diventerà coperto: alle 01:00, la temperatura scenderà leggermente a +9,8°C e la copertura nuvolosa aumenterà fino al 90%. La situazione rimarrà simile fino alle 03:00, quando la temperatura si stabilizzerà attorno ai +9,7°C.

Proseguendo nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto fino alle 11:00, con temperature che varieranno da +9,5°C a +19,2°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 62% alle 12:00, mentre la velocità del vento si manterrà tra i 3,2 km/h e i 7,4 km/h. L’umidità si manterrà sopra il 50%, garantendo un clima piuttosto umido.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà ancora coperto con temperature in calo, che toccheranno i 16,9°C alle 15:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 95% e l’umidità si attesterà attorno al 70%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza che non supererà i 8,4 km/h.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto con temperature che scenderanno fino a +11,2°C alle 23:00. La copertura nuvolosa si manterrà al 91%, con un’umidità che toccherà il 92%. Le condizioni di vento rimarranno costanti, con una leggera brezza da Est-Nord Est.

Sabato 9 Novembre

La notte di Sabato 9 Novembre si presenterà con un cielo coperto e temperature che si attesteranno attorno ai +11,1°C. La copertura nuvolosa sarà del 90%, con una leggera brezza da Nord Est a 6,4 km/h. L’umidità si manterrà alta, raggiungendo il 92%. Le temperature scenderanno leggermente durante le ore notturne, arrivando a +10,8°C alle 03:00.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con temperature che varieranno da +11°C a +17,1°C. La copertura nuvolosa sarà totale, raggiungendo il 100%. L’umidità si manterrà attorno al 68% e la velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 4,7 km/h e i 6,7 km/h.

Nel pomeriggio, il tempo continuerà a essere coperto con temperature che scenderanno a 15,5°C alle 15:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, con un’umidità che toccherà il 77%. Le condizioni di vento saranno stabili, con una leggera brezza che non supererà i 6,6 km/h.

Nella sera, il cielo si presenterà ancora coperto, con temperature che scenderanno a +10,4°C alle 23:00. La copertura nuvolosa sarà dell’86%, mentre l’umidità si attesterà attorno al 92%. Le condizioni di vento rimarranno costanti, con una leggera brezza da Nord Est.

Domenica 10 Novembre

La notte di Domenica 10 Novembre inizierà con un cielo coperto e temperature di circa +10,2°C. La copertura nuvolosa sarà del 87%, con una leggera brezza da Est-Nord Est a 6,1 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 91%. Con il passare delle ore, il cielo si schiarirà, passando a nubi sparse alle 01:00.

Durante la mattina, il tempo si presenterà sereno con temperature che varieranno da +10,6°C a +18,8°C. La copertura nuvolosa sarà quasi assente, con valori inferiori al 4%. L’umidità scenderà fino al 40% alle 13:00, mentre la velocità del vento si manterrà tra i 5,3 km/h e i 11 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con temperature che toccheranno i 18°C alle 14:00. L’umidità si attesterà attorno al 43%, garantendo un clima piacevole. Le condizioni di vento saranno favorevoli, con una leggera brezza che non supererà i 11,1 km/h.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a essere sereno con temperature che scenderanno a +8°C alle 23:00. L’umidità si manterrà attorno all’81%, mentre la velocità del vento rimarrà costante, garantendo un fine settimana tranquillo e piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per il fine settimana indicano un Venerdì e Sabato caratterizzati da un cielo prevalentemente coperto, mentre Domenica si prevede un miglioramento con condizioni serene. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare della Domenica per godere di un clima più mite e soleggiato.

