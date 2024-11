Previsioni Meteo Isernia: il bollettino per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 25 Novembre a Isernia indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori miti durante il giorno, mentre la notte si presenterà fresca. I venti saranno leggeri e non si prevedono precipitazioni significative.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 4,2°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con un’umidità attorno al 43% e una pressione atmosferica di 1032 hPa. I venti saranno deboli, provenienti da nord-nord ovest, con velocità di circa 2,6 km/h.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 10,8°C entro le 09:00. L’umidità si manterrà attorno al 41%, mentre i venti continueranno a essere leggeri, con intensità che non supererà i 7,5 km/h. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1029 hPa.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco massimo di 13°C intorno alle 12:00, con un cielo ancora sereno e una leggera brezza. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando al 62%. I venti, sempre leggeri, si muoveranno da sud-sud ovest, mantenendo una velocità di circa 7,7 km/h.

La sera porterà un cambiamento nella copertura nuvolosa, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si attesteranno intorno agli 8,4°C a fine giornata. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 84%, mentre i venti continueranno a essere leggeri, con velocità che varieranno tra 4,5 km/h e 6,4 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Isernia indicano una giornata di Lunedì 25 Novembre con condizioni favorevoli, caratterizzate da un clima mite e sereno durante il giorno, seguito da un incremento della nuvolosità in serata. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare su valori simili, senza significativi cambiamenti nel meteo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Isernia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +4.2° perc. +4.2° Assenti 2.2 NNO max 3.7 Maestrale 43 % 1033 hPa 4 cielo sereno +4.2° perc. +4.2° Assenti 3 NNO max 4.3 Maestrale 43 % 1032 hPa 7 cielo sereno +5.9° perc. +5.9° Assenti 2.5 NNO max 3.9 Maestrale 44 % 1031 hPa 10 cielo sereno +12.1° perc. +10.6° Assenti 5.6 SSO max 5.5 Libeccio 47 % 1028 hPa 13 cielo sereno +12.7° perc. +11.6° Assenti 7.7 SSO max 7.7 Libeccio 62 % 1026 hPa 16 poche nuvole +7.7° perc. +7.1° Assenti 5.2 SO max 5.1 Libeccio 79 % 1027 hPa 19 nubi sparse +8.1° perc. +8.1° Assenti 3.8 OSO max 4.1 Libeccio 77 % 1027 hPa 22 nubi sparse +8.1° perc. +7.4° Assenti 5.9 SO max 5.7 Libeccio 83 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 16:35

