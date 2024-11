Previsioni Meteo Isernia: il bollettino per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Isernia di Sabato 2 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nubi sparse e cielo coperto. Le temperature si manterranno su valori moderati, con una minima di +12°C durante la notte e un massimo che raggiungerà i 20,7°C nel corso della mattina. La velocità del vento sarà generalmente leggera, con raffiche che non supereranno i 8,6 km/h. L’umidità si attesterà su valori piuttosto elevati, oscillando tra il 37% e il 63%.

Durante la notte, Isernia si presenterà con nubi sparse e una temperatura che si aggirerà intorno ai 12°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 100% nel pomeriggio. La velocità del vento sarà contenuta, con direzione prevalentemente da Nord. Le condizioni di stabilità atmosferica non porteranno a precipitazioni significative.

Nella mattina, si assisterà a un aumento delle temperature, che toccheranno i 20,7°C intorno a mezzogiorno. Le nubi sparse continueranno a caratterizzare il cielo, ma non si prevedono piogge. L’umidità si manterrà su livelli moderati, intorno al 37%. Il vento sarà debole, con una leggera brezza che non influenzerà significativamente il comfort termico.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà completamente, con temperature in calo che scenderanno fino a 14,8°C entro le ore pomeridiane. La copertura nuvolosa al 100% non porterà a precipitazioni, ma l’umidità aumenterà, raggiungendo il 59%. Anche in questo frangente, il vento rimarrà debole, contribuendo a un clima fresco e umido.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 12°C. Le nubi sparse torneranno a far capolino, ma senza alcuna previsione di pioggia. L’umidità si attesterà attorno al 62%, mentre il vento continuerà a mantenere una velocità leggera.

In conclusione, le previsioni del tempo per Isernia nei prossimi giorni evidenziano una stabilità atmosferica con temperature che si manterranno su valori moderati. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma un clima fresco e umido accompagnerà gli abitanti della città. Domani, si assisterà a un ulteriore abbassamento delle temperature, mentre dopodomani potrebbe verificarsi un lieve miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno di schiarite.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +11.9° perc. +10.6° Assenti 4.6 N max 5.3 Tramontana 57 % 1023 hPa 5 cielo coperto +11.8° perc. +10.4° Assenti 5 N max 5.5 Tramontana 53 % 1023 hPa 8 nubi sparse +16.8° perc. +15.7° Assenti 2.9 NNE max 3.5 Grecale 45 % 1023 hPa 11 nubi sparse +20.4° perc. +19.5° Assenti 1.3 ESE max 4.7 Scirocco 38 % 1022 hPa 14 cielo coperto +20° perc. +19.2° Assenti 2 ESE max 4.1 Scirocco 43 % 1021 hPa 17 cielo coperto +13.7° perc. +12.7° Assenti 7.2 NNE max 7.1 Grecale 61 % 1023 hPa 20 nubi sparse +12.4° perc. +11.4° Assenti 8.6 NNE max 8.3 Grecale 63 % 1024 hPa 23 nubi sparse +12° perc. +10.7° Assenti 8.6 NNE max 8.4 Grecale 55 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 16:53

