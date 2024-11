Previsioni Meteo Isernia: il bollettino per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Isernia per Venerdì 22 Novembre si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente instabile, con piogge intermittenti e una significativa copertura nuvolosa. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno a manifestarsi anche nella mattina, accompagnate da un aumento della temperatura che si attesterà intorno ai 12°C. I venti, provenienti da Sud Ovest, si presenteranno moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 65,7 km/h.

Nella mattina, le previsioni del tempo indicano una persistenza di piogge moderate, con accumuli che potrebbero arrivare fino a 3,53 mm. La temperatura percepita si manterrà attorno ai 12°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, superando il 90%. La copertura nuvolosa sarà molto alta, con percentuali che si aggireranno intorno all’88%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo subiranno un leggero miglioramento, con una diminuzione delle precipitazioni e un passaggio a cieli parzialmente nuvolosi. La temperatura scenderà, raggiungendo i 8,9°C alle 16:00, e il vento si attenuerà, con velocità che si stabilizzeranno intorno ai 9,2 km/h. Tuttavia, non si escludono brevi rovesci di pioggia leggera, con probabilità di precipitazioni che si attesterà attorno al 28%.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con cieli sereni e temperature che si aggireranno intorno ai 6°C. I venti si presenteranno leggeri, con una velocità di circa 6,7 km/h. La pressione atmosferica aumenterà, raggiungendo i 1011 hPa, e l’umidità si manterrà attorno all’86%.

In conclusione, le previsioni meteo per Isernia nei prossimi giorni evidenzieranno un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche. Dopo una giornata di piogge e cieli nuvolosi, il weekend si prospetta più stabile, con temperature in lieve aumento e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo, poiché le condizioni possono variare rapidamente.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Isernia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +11.6° perc. +11.2° prob. 42 % 31 SO max 60.3 Libeccio 94 % 1000 hPa 5 cielo coperto +11.8° perc. +11.6° prob. 58 % 25.6 SO max 52.8 Libeccio 97 % 999 hPa 8 pioggia moderata +12.7° perc. +12.6° 1.24 mm 26.7 SO max 59.2 Libeccio 96 % 1000 hPa 11 pioggia leggera +12.1° perc. +11.7° 0.32 mm 22.9 SO max 46.3 Libeccio 89 % 1001 hPa 14 cielo coperto +12.1° perc. +11.6° prob. 36 % 14 SO max 23.2 Libeccio 86 % 1003 hPa 17 nubi sparse +7.7° perc. +7.7° prob. 32 % 4.6 SO max 5.2 Libeccio 89 % 1008 hPa 20 poche nuvole +6° perc. +4° prob. 36 % 9.7 NE max 10.9 Grecale 89 % 1012 hPa 23 nubi sparse +5.3° perc. +3° prob. 40 % 9.8 NE max 11.5 Grecale 90 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 16:36

