Previsioni Meteo Isernia: tutti i dettagli per domani martedì 26 novembre

Martedì 26 Novembre a Isernia si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, le previsioni meteo indicano la presenza di nubi sparse e una temperatura che oscillerà intorno ai +8°C. Con l’arrivo della mattina, la copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo coperto e temperature che raggiungeranno i +11°C entro le ore centrali della giornata.

Nel dettaglio, durante la notte le condizioni meteo saranno stabili, con una temperatura percepita di circa +7,4°C e una leggera brezza proveniente da Ovest – Sud Ovest. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 32%, garantendo un’atmosfera piuttosto serena. Con il passare delle ore, la mattina vedrà un incremento della nuvolosità, con il cielo che diventerà coperto già dalle prime ore. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +10,6°C intorno alle 08:00.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto e le temperature si stabilizzeranno attorno ai +12°C, con una leggera diminuzione verso le ore serali. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si manterrà alta, oscillando tra il 90% e il 96%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della sera, le temperature si attesteranno intorno ai +10°C, mantenendo un cielo coperto. Le condizioni di umidità e la bassa velocità del vento faranno sì che la percezione del freddo possa risultare accentuata. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia che rimarrà assente per tutta la giornata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Isernia indicano una giornata nuvolosa e fresca, con temperature che si manterranno stabili senza eccessivi sbalzi. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, con possibilità di schiarite e un miglioramento delle condizioni meteo. Pertanto, si consiglia di prepararsi a un clima più freddo e di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali variazioni.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Novembre a Isernia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +8.3° perc. +7.7° prob. 3 % 5.6 OSO max 5.6 Libeccio 84 % 1025 hPa 5 nubi sparse +8.6° perc. +8° prob. 17 % 5.3 OSO max 5.6 Libeccio 92 % 1025 hPa 8 nubi sparse +10.6° perc. +10.1° prob. 8 % 6 SO max 8 Libeccio 94 % 1025 hPa 11 cielo coperto +13.1° perc. +12.8° Assenti 9.5 SSO max 11.1 Libeccio 89 % 1023 hPa 14 cielo coperto +12.8° perc. +12.6° Assenti 8.3 SSO max 9.8 Libeccio 92 % 1023 hPa 17 cielo coperto +10.6° perc. +10.2° Assenti 4.7 SO max 5.4 Libeccio 97 % 1024 hPa 20 cielo coperto +10.6° perc. +10.2° Assenti 3.5 SO max 3.8 Libeccio 95 % 1024 hPa 23 cielo coperto +10.6° perc. +10.2° Assenti 4.5 SO max 4.6 Libeccio 94 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 16:34

