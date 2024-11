Previsioni Meteo Isernia: tutti i dettagli per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 20 Novembre a Isernia indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di cielo coperto e schiarite. La temperatura si manterrà su valori miti per la stagione, mentre il vento si presenterà sostenuto, con raffiche che potranno raggiungere intensità considerevoli.

Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai +11°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e si registreranno venti provenienti da Sud Ovest con velocità di circa 16-18 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà moderata, con una leggera pioggia che potrebbe manifestarsi.

Nella mattina, le condizioni non subiranno sostanziali cambiamenti. La pioggia leggera continuerà a cadere, con temperature che si alzeranno fino a +13°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 29 km/h, e la copertura nuvolosa rimarrà al 100%. La probabilità di pioggia si manterrà alta, con accumuli che potrebbero arrivare a 0.44 mm.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un leggero miglioramento, con una diminuzione della copertura nuvolosa al 85%. Tuttavia, le piogge continueranno a manifestarsi, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai +13°C. Il vento si presenterà forte, con raffiche che potranno superare i 75 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà alta, ma gli accumuli saranno contenuti.

Con l’arrivo della sera, il cielo inizierà a schiarirsi, passando da nubi sparse a momenti di cielo sereno. Le temperature scenderanno a circa +10°C, e il vento si attenuerà, mantenendosi comunque fresco. La probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, rendendo la serata più tranquilla rispetto alle ore precedenti.

In conclusione, le previsioni meteo per Isernia nei prossimi giorni mostrano un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Giovedì e Venerdì si prevede un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, con possibilità di cieli sereni e temperature più gradevoli. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, poiché l’instabilità potrebbe persistere.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Isernia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +11.2° perc. +10.8° prob. 25 % 17.6 SSO max 34.6 Libeccio 96 % 1008 hPa 5 pioggia leggera +11.3° perc. +11° 0.33 mm 20.5 SO max 47.7 Libeccio 98 % 1006 hPa 8 pioggia leggera +12.5° perc. +12.2° 0.44 mm 26.7 SO max 50 Libeccio 93 % 1005 hPa 11 pioggia leggera +13.1° perc. +12.8° 0.31 mm 28.4 SO max 62.1 Libeccio 89 % 1003 hPa 14 pioggia leggera +13.6° perc. +13.3° 0.34 mm 35 SO max 75.9 Libeccio 85 % 1000 hPa 17 cielo coperto +12.3° perc. +11.8° prob. 64 % 23 SO max 49 Libeccio 86 % 999 hPa 20 nubi sparse +10.5° perc. +9.8° prob. 4 % 21.1 SO max 42.1 Libeccio 84 % 1000 hPa 23 nubi sparse +8.6° perc. +7.3° Assenti 8.1 SO max 11.3 Libeccio 89 % 1002 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 16:37

