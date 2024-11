Previsioni Meteo Isola di Capo Rizzuto: il bollettino per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Isola di Capo Rizzuto si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche favorevoli, con cieli prevalentemente sereni e temperature miti. Durante la notte, le previsioni meteo indicano una leggera copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative. Le temperature si manterranno attorno ai 16°C, con una leggera brezza proveniente da nord. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni, con cieli sereni e temperature che saliranno rapidamente, raggiungendo i 19°C intorno a mezzogiorno.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con nubi sparse e temperature che varieranno da un minimo di 15,4°C a un massimo di 16,2°C. La velocità del vento sarà moderata, attorno ai 12-14 km/h, con direzione prevalentemente nord. L’umidità si manterrà intorno al 70-75%, garantendo un clima fresco ma non eccessivamente umido.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, con cielo sereno e temperature che saliranno fino a 19,2°C entro le ore centrali della giornata. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’aria piacevole. L’umidità scenderà al 60%, favorendo una sensazione di maggiore comfort. Le condizioni di previsioni del tempo rimarranno stabili, senza attese di pioggia.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare lentamente, mantenendosi comunque sopra i 16°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà il calo delle temperature. L’umidità aumenterà leggermente, ma non si prevedono variazioni significative nelle condizioni meteorologiche.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 15°C. Il cielo continuerà a rimanere sereno, con una leggera brezza che renderà l’atmosfera gradevole. L’umidità si stabilizzerà attorno al 75%, senza alcuna previsione di precipitazioni.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Isola di Capo Rizzuto indicano un mantenimento di condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature miti. Si prevede che il bel tempo continui anche nei giorni successivi, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto. Gli amanti della natura e delle passeggiate potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per godere delle bellezze del territorio.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Isola di Capo Rizzuto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +16° perc. +15.5° Assenti 13 N max 14.8 Tramontana 71 % 1024 hPa 4 nubi sparse +15.3° perc. +14.8° Assenti 14 N max 16.6 Tramontana 74 % 1024 hPa 7 cielo sereno +16.2° perc. +15.7° Assenti 13.2 N max 16.3 Tramontana 71 % 1025 hPa 10 cielo sereno +18.7° perc. +18.3° Assenti 13.4 NNE max 13.6 Grecale 62 % 1025 hPa 13 cielo sereno +18.9° perc. +18.5° Assenti 14 ENE max 12.5 Grecale 63 % 1024 hPa 16 cielo sereno +16.9° perc. +16.5° Assenti 8.2 NE max 8.7 Grecale 72 % 1024 hPa 19 cielo sereno +16.2° perc. +15.8° Assenti 5.8 NNO max 6.1 Maestrale 74 % 1024 hPa 22 cielo sereno +15.6° perc. +15.2° Assenti 6.9 NNO max 6.9 Maestrale 75 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:26 e tramonta alle ore 16:43

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.