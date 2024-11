Previsioni Meteo Isola di Capo Rizzuto: il bollettino per domani mercoledì 27 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 27 Novembre a Isola di Capo Rizzuto indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature gradevoli e una leggera brezza. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 14°C. La copertura nuvolosa sarà assente, e l’umidità si manterrà attorno al 70%. Le condizioni di vento saranno tranquille, con velocità comprese tra 4,2 km/h e 8,7 km/h.

Nella mattina, il bel tempo continuerà a dominare. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 17°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con poche nuvole che non influenzeranno il clima. L’umidità si manterrà attorno al 66%, mentre il vento soffierà leggermente da sud e sud-est, con intensità che varierà tra 2,4 km/h e 8 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con temperature che si attesteranno tra i 15°C e i 17°C. Il cielo sarà sereno, favorendo attività all’aperto. Anche in questa fascia oraria, l’umidità si manterrà attorno al 75%, e il vento continuerà a soffiare con intensità leggera, rendendo il clima piacevole.

La sera porterà un leggero aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che non porteranno precipitazioni. Le temperature si attesteranno intorno ai 15°C, con un’umidità che salirà fino all’82%. Il vento rimarrà moderato, con velocità che raggiungeranno i 10 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Isola di Capo Rizzuto indicano un proseguimento di condizioni favorevoli, con temperature miti e cieli sereni. La tendenza generale suggerisce un clima stabile, ideale per attività all’aperto, con poche variazioni significative attese nei giorni successivi. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un ambiente piacevole e accogliente.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14° perc. +13.3° Assenti 7.1 N max 7.6 Tramontana 70 % 1023 hPa 4 cielo sereno +13.7° perc. +13° Assenti 4.7 NNO max 4.8 Maestrale 71 % 1023 hPa 7 poche nuvole +14.3° perc. +13.6° Assenti 3 NO max 3 Maestrale 68 % 1024 hPa 10 poche nuvole +16.4° perc. +15.9° Assenti 4.9 S max 6.4 Ostro 66 % 1024 hPa 13 poche nuvole +17° perc. +16.6° Assenti 8.5 SSE max 7.8 Scirocco 69 % 1023 hPa 16 cielo sereno +15.8° perc. +15.5° Assenti 9 S max 10.2 Ostro 77 % 1023 hPa 19 poche nuvole +15.7° perc. +15.4° Assenti 10 SSO max 13 Libeccio 80 % 1024 hPa 22 nubi sparse +15.6° perc. +15.3° Assenti 10.3 SO max 13.4 Libeccio 81 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 16:30

