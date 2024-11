Previsioni Meteo Isola di Capo Rizzuto: tutti i dettagli per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Isola di Capo Rizzuto di Domenica 17 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno attorno ai 12°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Ovest. La mattina si presenterà con cieli sereni e temperature in aumento, che raggiungeranno i 16°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, si prevede un picco di 17,9°C, con condizioni di cielo sereno e una leggera intensificazione del vento. La sera porterà un incremento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il meteo si manterrà stabile con cielo sereno e temperature che varieranno da 12,2°C a 11,6°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 5,5 km/h e 7,8 km/h, mantenendo un’umidità attorno al 65%.

Nella mattina, il meteo continuerà a essere favorevole, con temperature che saliranno fino a 16,4°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, intorno al 1%, e il vento si presenterà leggero, con velocità comprese tra 3,5 km/h e 6,6 km/h. L’umidità si manterrà costante attorno al 55%.

Nel pomeriggio, si registrerà un lieve calo delle temperature, che si attesteranno attorno ai 17,2°C. Le condizioni di cielo sereno persisteranno, con una leggera brezza che potrebbe intensificarsi fino a 14,3 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 69%.

La sera porterà un cambiamento nella copertura nuvolosa, passando a nubi sparse con una percentuale di copertura che arriverà fino al 36%. Le temperature si attesteranno intorno ai 13,9°C e il vento continuerà a soffiare da Ovest-Nord-Ovest a una velocità di circa 12,1 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Isola di Capo Rizzuto indicano una giornata di Domenica 17 Novembre all’insegna della stabilità meteorologica, con temperature piacevoli e cieli sereni. Nei giorni successivi, si prevede un lieve aumento della nuvolosità, ma senza significative variazioni termiche. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di questa giornata per attività all’aperto, mentre per i prossimi giorni si dovrà monitorare l’evoluzione delle condizioni meteorologiche.

