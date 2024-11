Previsioni Meteo Isola di Capo Rizzuto: tutti i dettagli per domani martedì 26 novembre

MeteoWeb

Martedì 26 Novembre a Isola di Capo Rizzuto si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai +11,2°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, intorno al 6%, e il vento soffierà da Ovest a una velocità di circa 4,8 km/h.

Nella mattina, il bel tempo continuerà a dominare, con temperature che saliranno fino a raggiungere i +15,8°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 3%, garantendo così un’ottima visibilità e un clima piacevole. Il vento si farà leggermente più intenso, con velocità che potranno arrivare fino a 13,3 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco massimo di +16,2°C alle 14:00, accompagnate da una leggera brezza. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque sotto il 12%, permettendo di godere di ampie schiarite. L’umidità si attesterà intorno al 64%, rendendo l’aria fresca ma non eccessivamente umida.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai +13,7°C. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa pari a 0%. Il vento continuerà a soffiare da Nord-Ovest a una velocità di circa 7,1 km/h, mantenendo il clima fresco e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Isola di Capo Rizzuto indicano un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori miti. Tuttavia, è consigliabile monitorare eventuali cambiamenti, poiché il clima può variare rapidamente. Domani e dopodomani si prevede un’ulteriore stabilità meteorologica, rendendo ideale il periodo per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +11.2° perc. +10° Assenti 5.3 O max 5.7 Ponente 63 % 1026 hPa 4 cielo sereno +11.2° perc. +10.1° Assenti 6.3 OSO max 8.1 Libeccio 65 % 1024 hPa 7 cielo sereno +12.3° perc. +11.2° Assenti 6.5 OSO max 8.1 Libeccio 61 % 1025 hPa 10 cielo sereno +14.8° perc. +13.9° Assenti 9.8 SO max 11.9 Libeccio 59 % 1024 hPa 13 cielo sereno +16.1° perc. +15.4° Assenti 14.4 SSO max 14.9 Libeccio 62 % 1022 hPa 16 poche nuvole +15.2° perc. +14.6° Assenti 15.2 SO max 17.4 Libeccio 70 % 1022 hPa 19 cielo sereno +14.1° perc. +13.5° Assenti 8.1 O max 9.8 Ponente 75 % 1023 hPa 22 cielo sereno +13.6° perc. +12.8° Assenti 8.1 NNO max 9.3 Maestrale 69 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 16:30

