Previsioni Meteo La Spezia: il bollettino per domani lunedì 18 novembre

Le condizioni meteo a La Spezia per Lunedì 18 Novembre si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente nuvoloso, con piogge intermittenti che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Durante la notte, si registreranno temperature comprese tra 14,9°C e 15,4°C, accompagnate da una leggera pioggia. La mattina porterà un miglioramento temporaneo con nubi sparse, ma nel pomeriggio le previsioni del tempo indicano un ritorno delle piogge. La temperatura massima si attesterà intorno ai 15,7°C, mentre la velocità del vento varierà tra 8,1 km/h e 21 km/h, proveniente principalmente da sud-est.

Nel dettaglio, durante la notte, il meteo sarà caratterizzato da pioggia leggera, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 15°C, con un’umidità elevata che si aggirerà attorno all’85%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 26,1 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma con l’avanzare delle ore si assisterà a un parziale diradamento delle nubi. Le temperature si manterranno tra 14,7°C e 15,7°C, mentre la probabilità di precipitazioni diminuirà, sebbene rimanga presente. La velocità del vento si stabilizzerà intorno ai 10 km/h, rendendo la giornata più gradevole.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un ritorno della pioggia leggera, con accumuli che non supereranno i 0,13 mm. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 15,2°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e il vento continuerà a soffiare da est, mantenendo una brezza leggera.

La sera porterà un cielo completamente coperto, con temperature che si aggireranno attorno ai 13,5°C. Non sono previste precipitazioni significative, ma l’umidità rimarrà alta, intorno all’80%. La velocità del vento si manterrà moderata, contribuendo a un clima fresco e umido.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a La Spezia indicano un clima variabile, con possibilità di piogge e temperature che si manterranno su valori miti. Martedì e Mercoledì si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, con cieli nuvolosi e occasionali schiarite. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non promettono un miglioramento significativo nel breve termine.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Novembre a La Spezia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +15.1° perc. +14.9° 0.43 mm 21 SE max 26.1 Scirocco 88 % 1011 hPa 4 pioggia leggera +14.9° perc. +14.7° 0.17 mm 18.3 SE max 20 Scirocco 86 % 1010 hPa 7 nubi sparse +14.7° perc. +14.4° prob. 20 % 14.8 ESE max 16.4 Scirocco 83 % 1011 hPa 10 nubi sparse +15.6° perc. +15.3° prob. 24 % 10 ESE max 12.8 Scirocco 77 % 1013 hPa 13 pioggia leggera +15.5° perc. +15.2° 0.13 mm 9.8 ESE max 12 Scirocco 79 % 1012 hPa 16 cielo coperto +14.6° perc. +14.2° prob. 14 % 8.1 E max 10.3 Levante 80 % 1012 hPa 19 cielo coperto +13.9° perc. +13.5° prob. 17 % 11.1 ENE max 12.6 Grecale 80 % 1012 hPa 22 cielo coperto +13.3° perc. +12.7° prob. 31 % 9.5 NNE max 10.5 Grecale 80 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 16:49

