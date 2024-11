Previsioni Meteo La Spezia: il bollettino per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Martedì 19 Novembre a La Spezia si presenteranno caratterizzate da una predominanza di piogge leggere durante la notte e una graduale attenuazione delle precipitazioni nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera diminuzione nel pomeriggio. La copertura nuvolosa varierà, passando da un cielo prevalentemente nuvoloso a momenti di schiarite.

Durante la notte, le previsioni meteo indicano pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 14,5°C, con una temperatura percepita di 14,2°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 14,5 km/h da Est-Nord Est. L’umidità si manterrà alta, attorno all’83%, e si registreranno leggere precipitazioni, con accumuli che varieranno da 0,13 mm a 0,49 mm.

Nella mattina, le condizioni continueranno a essere caratterizzate da piogge leggere, con temperature che varieranno tra 13,6°C e 15°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, oscillando tra il 96% e il 98%. Il vento si presenterà moderato, con velocità che raggiungeranno i 16 km/h. Le precipitazioni diminuiranno gradualmente, con accumuli che si attesteranno attorno ai 0,12 mm.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si manterranno intorno ai 14,4°C e 15,1°C, mentre la copertura nuvolosa scenderà al 65%. La probabilità di precipitazioni sarà ridotta, con valori che scenderanno fino al 21%. Il vento si attenuerà, con velocità che varieranno tra 4,5 km/h e 16,9 km/h.

La sera porterà un cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 13,8°C e 14,2°C. L’umidità rimarrà alta, attorno al 79%, e il vento si presenterà debole, con velocità che non supereranno i 10 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a La Spezia indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Mercoledì si prevede un cielo parzialmente nuvoloso con temperature in lieve aumento, mentre giovedì potrebbe esserci un ulteriore miglioramento, con schiarite più ampie e temperature che si avvicineranno ai 16°C. La situazione climatica si stabilizzerà, offrendo momenti di sole e temperature più gradevoli.

Tutti i dati meteo di Martedì 19 Novembre a La Spezia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +14.5° perc. +14.2° 0.16 mm 12.7 ENE max 13.9 Grecale 83 % 1012 hPa 4 pioggia leggera +13.8° perc. +13.5° 0.49 mm 7.7 ONO max 11 Maestrale 87 % 1011 hPa 7 pioggia leggera +13.8° perc. +13.5° 0.49 mm 5.4 OSO max 8.4 Libeccio 86 % 1011 hPa 10 pioggia leggera +15° perc. +14.5° 0.15 mm 16 SSO max 20.4 Libeccio 77 % 1011 hPa 13 nubi sparse +15.1° perc. +14.5° prob. 45 % 16.9 SSO max 22.2 Libeccio 72 % 1009 hPa 16 nubi sparse +13.7° perc. +13.2° prob. 21 % 4.5 S max 9.1 Ostro 78 % 1007 hPa 19 cielo coperto +13.9° perc. +13.4° prob. 5 % 1.9 SSE max 7.9 Scirocco 77 % 1006 hPa 22 cielo coperto +14.2° perc. +13.8° prob. 1 % 5.2 S max 10.7 Ostro 78 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 16:48

