Previsioni Meteo La Spezia: il bollettino per domani sabato 23 novembre

Le condizioni meteo di Sabato 23 Novembre a La Spezia si presenteranno con un inizio di giornata caratterizzato da cieli sereni e temperature fresche. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 7,4°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. Con il passare delle ore, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a cieli coperti nel pomeriggio e nella sera. Le previsioni del tempo indicano anche un incremento dell’umidità, che raggiungerà valori intorno al 58% in serata.

Durante la mattina, il cielo si presenterà inizialmente sereno, ma già dalle prime ore si inizieranno a formare nubi sparse. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo circa 11,6°C entro le ore centrali della giornata. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo un clima fresco ma gradevole.

Nel pomeriggio, la situazione meteo cambierà significativamente. Le nubi sparse si trasformeranno in un cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 10,2°C. La velocità del vento rimarrà moderata, con raffiche che potrebbero raggiungere i 15 km/h. Non si prevedono precipitazioni, ma l’umidità aumenterà, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Con l’arrivo della sera, il cielo rimarrà completamente coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 11,2°C. L’umidità continuerà a salire, raggiungendo il 58%. La brezza si farà più intensa, mantenendo un clima fresco e umido.

In conclusione, le previsioni meteo per La Spezia nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con cieli prevalentemente nuvolosi e temperature che si manterranno su valori freschi. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma è consigliabile prepararsi a un clima umido e fresco, soprattutto nelle ore serali. Domani, ci si aspetta una situazione simile, con cieli coperti e temperature che non subiranno grandi variazioni.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a La Spezia

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +7.3° perc. +4.9° Assenti 12.9 NNE max 11.2 Grecale 43 % 1020 hPa 4 cielo sereno +7.4° perc. +5.3° Assenti 11.6 NE max 10.3 Grecale 42 % 1022 hPa 7 cielo coperto +7.4° perc. +5.9° Assenti 8 NE max 6.7 Grecale 40 % 1025 hPa 10 nubi sparse +11° perc. +9° Assenti 5 SE max 6.4 Scirocco 34 % 1027 hPa 13 nubi sparse +11.5° perc. +9.7° Assenti 9.5 SE max 10.5 Scirocco 38 % 1028 hPa 16 poche nuvole +10.2° perc. +8.5° Assenti 12.2 E max 13.9 Levante 48 % 1029 hPa 19 cielo coperto +10.3° perc. +8.8° Assenti 12.3 ESE max 14.1 Scirocco 53 % 1031 hPa 22 cielo coperto +11.1° perc. +9.7° Assenti 12.2 SE max 15 Scirocco 57 % 1031 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 16:46

