Previsioni Meteo La Spezia: tutti i dettagli per domani domenica 17 novembre

Le condizioni meteo di Domenica 17 Novembre a La Spezia si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente piovoso, con piogge leggere che accompagneranno l’intera giornata. Le previsioni del tempo indicano una copertura nuvolosa quasi totale, con temperature che si manterranno attorno ai 15°C. La presenza di venti leggeri, provenienti principalmente da sud e sud-est, contribuirà a un aumento dell’umidità, che si attesterà intorno all’84%.

Nella notte, le condizioni meteo inizieranno con nubi sparse, ma si evolveranno rapidamente verso piogge leggere. La temperatura si aggirerà attorno ai 12°C, con una leggera brezza proveniente da est. Le precipitazioni saranno assenti fino alle prime ore del mattino, quando si registreranno i primi segnali di pioggia.

Durante la mattina, il meteo continuerà a mostrare piogge leggere, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 14°C. La pioggia si presenterà in forma di pioviggine, con accumuli che varieranno da 0.23mm a 0.54mm. L’umidità rimarrà elevata, intorno all’84%, mentre il vento sarà debole, con velocità comprese tra 1.7km/h e 8.1km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo non mostrano segni di miglioramento, con piogge leggere che continueranno a cadere. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15°C, mentre la copertura nuvolosa si manterrà alta. Le precipitazioni si attesteranno tra 0.28mm e 0.45mm, con un’intensità di pioggia che rimarrà moderata. Anche in questo frangente, l’umidità si manterrà sopra l’80%.

La sera non porterà alcun cambiamento significativo, con piogge leggere che continueranno a interessare La Spezia. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 14°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’umidità elevata e contribuendo a un clima fresco e umido.

In conclusione, le previsioni del tempo per La Spezia nei prossimi giorni non mostrano segnali di miglioramento immediato. Si prevede che le piogge persistano anche nei giorni successivi, con temperature che si manterranno stabili. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il clima umido e le piogge leggere caratterizzeranno il panorama meteo locale per un po’ di tempo.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a La Spezia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +12.7° perc. +12.2° 0.14 mm 8.2 E max 9.5 Levante 81 % 1019 hPa 4 pioggia leggera +13.9° perc. +13.5° 0.3 mm 5 SO max 13.5 Libeccio 83 % 1017 hPa 7 pioggia leggera +14.3° perc. +14° 0.24 mm 3.8 O max 9 Ponente 84 % 1017 hPa 10 pioggia leggera +14.5° perc. +14.3° 0.54 mm 4.9 E max 7.6 Levante 88 % 1016 hPa 13 pioggia leggera +15.6° perc. +15.4° 0.45 mm 6.2 SSO max 12.6 Libeccio 83 % 1014 hPa 16 pioggia leggera +14.9° perc. +14.8° 0.28 mm 4.6 SSE max 7.8 Scirocco 87 % 1012 hPa 19 pioggia leggera +15.2° perc. +15° 0.25 mm 6.4 SSO max 11.5 Libeccio 84 % 1012 hPa 22 pioggia leggera +14.5° perc. +14.2° 0.15 mm 3.8 SSE max 8.2 Scirocco 84 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 16:50

