Previsioni Meteo La Spezia: tutti i dettagli per domani giovedì 7 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Giovedì 7 Novembre a La Spezia si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con una copertura nuvolosa che si manterrà alta per gran parte della giornata. Le temperature si attesteranno su valori miti, oscillando tra i 13,4°C e i 18°C. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 12,8 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata complessivamente asciutta.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si manterrà intorno ai 13,4°C. L’umidità sarà elevata, attorno al 65%, e il vento soffierà da Nord-Est con una velocità di circa 11 km/h. Le condizioni rimarranno stabili, senza variazioni significative.

Nella mattina, la situazione non cambierà molto. Il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 17,6°C entro le ore centrali della mattinata. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con valori che toccheranno il 100%. Anche la velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra i 7,4 km/h e i 11,2 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 49%, favorendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, si assisterà a un leggero miglioramento, con l’apparizione di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco di 18,1°C intorno alle 13:00. La ventilazione sarà debole, con raffiche che non supereranno i 4,2 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 48%, rendendo l’aria più gradevole.

La sera porterà nuovamente un aumento della copertura nuvolosa, con temperature che scenderanno fino a 13,8°C. Il vento si intensificherà leggermente, raggiungendo i 13,5 km/h. L’umidità aumenterà fino a toccare il 76%, contribuendo a un clima più fresco e umido.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a La Spezia indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono cambiamenti significativi, ma è possibile che nel fine settimana si verifichino schiarite temporanee. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le nuvole continueranno a dominare il panorama.

Tutti i dati meteo di Giovedì 7 Novembre a La Spezia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +13.8° perc. +12.9° Assenti 11.1 NNE max 11.2 Grecale 64 % 1028 hPa 4 cielo coperto +13.4° perc. +12.5° Assenti 11 NNE max 11.1 Grecale 64 % 1028 hPa 7 cielo coperto +13.5° perc. +12.6° Assenti 11.2 NNE max 11.7 Grecale 65 % 1029 hPa 10 cielo coperto +16.8° perc. +15.9° Assenti 4.4 NE max 6.4 Grecale 52 % 1029 hPa 13 nubi sparse +18.1° perc. +17.2° Assenti 1.5 OSO max 3.5 Libeccio 48 % 1028 hPa 16 nubi sparse +15.8° perc. +15° Assenti 3.4 N max 3.9 Tramontana 62 % 1028 hPa 19 cielo coperto +14.3° perc. +13.7° Assenti 12.8 NNE max 12.8 Grecale 74 % 1028 hPa 22 cielo coperto +13.9° perc. +13.2° Assenti 13.3 NNE max 13.8 Grecale 72 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 16:59

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.