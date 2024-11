Previsioni Meteo La Spezia: tutti i dettagli per domani lunedì 11 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 11 Novembre a La Spezia indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 12°C, con una leggera diminuzione nelle ore più tarde. La copertura nuvolosa sarà assente, garantendo un cielo limpido e visibilità ottimale. La velocità del vento sarà moderata, proveniente principalmente da Nord-Nord Est, con raffiche che non supereranno i 15 km/h.

Nella mattina, il meteo continuerà a presentarsi sereno, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 16,4°C intorno alle ore 11:00. L’umidità si attesterà attorno al 42%, creando un clima piacevole. Anche in questa fascia oraria, il vento si manterrà leggero, con intensità che varierà tra 3 e 5 km/h.

Il pomeriggio non apporterà variazioni significative, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 16°C. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, con un cielo prevalentemente sereno. L’umidità potrà aumentare leggermente, ma non supererà il 54%. Anche in questo periodo, il vento sarà debole, rendendo l’atmosfera ancora più gradevole.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un leggero abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 12°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, passando da un cielo sereno a nubi sparse, ma senza alcuna previsione di precipitazioni. L’umidità si attesterà attorno al 61%, mentre il vento continuerà a soffiare da Nord-Nord Est con intensità moderata.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a La Spezia sembrano mantenere un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e condizioni di cielo sereno. Martedì e mercoledì non si prevedono cambiamenti significativi, con possibilità di un incremento della nuvolosità solo verso la fine della settimana. Gli amanti del bel tempo potranno quindi godere di queste giornate favorevoli.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +12.5° perc. +11.4° Assenti 14 NNE max 15.7 Grecale 62 % 1022 hPa 4 cielo sereno +12° perc. +11° Assenti 13.8 NNE max 14.9 Grecale 67 % 1021 hPa 7 cielo sereno +11.8° perc. +10.7° Assenti 12.7 NNE max 14 Grecale 63 % 1022 hPa 10 cielo sereno +15.7° perc. +14.5° Assenti 5.6 NNE max 8.4 Grecale 45 % 1022 hPa 13 cielo sereno +16.8° perc. +15.7° Assenti 2.3 O max 7.2 Ponente 44 % 1021 hPa 16 cielo sereno +14.3° perc. +13.3° Assenti 2.7 N max 5.1 Tramontana 58 % 1021 hPa 19 cielo sereno +12.7° perc. +11.7° Assenti 11.1 NNE max 10.3 Grecale 64 % 1021 hPa 22 nubi sparse +12° perc. +10.8° Assenti 10.5 NE max 11.3 Grecale 59 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 16:55

