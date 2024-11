Previsioni Meteo La Spezia: tutti i dettagli per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Sabato 2 Novembre a La Spezia si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con qualche nube sparsa nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature gradevoli, che si manterranno attorno ai 19°C durante le ore centrali, con una leggera diminuzione nel pomeriggio e in serata. La ventilazione sarà moderata, con brezze leggere provenienti principalmente da nord e nord-est.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 16°C, con un cielo che si presenterà sereno o con poche nuvole. L’umidità sarà piuttosto alta, intorno al 68%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1024 hPa. La velocità del vento sarà contenuta, con valori che non supereranno i 8 km/h.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che inizieranno a salire, raggiungendo i 18°C entro le 10:00. L’umidità si ridurrà leggermente, portandosi al 59%, e il vento continuerà a soffiare da nord-est con intensità di circa 3-4 km/h. Le condizioni di bel tempo favoriranno attività all’aperto e passeggiate lungo il mare.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a una temperatura massima di circa 19°C. La ventilazione rimarrà debole, con brezze leggere che non supereranno i 5 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 68% verso le 17:00. Non si prevedono precipitazioni, quindi le attività all’aperto non saranno compromesse.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 15°C. Il cielo si presenterà con nubi sparse, ma senza rischio di pioggia. L’umidità si manterrà attorno al 72%, mentre il vento continuerà a soffiare da nord, mantenendo una leggera brezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per La Spezia nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità meteorologica, con temperature che si manterranno su valori miti e condizioni di bel tempo. Tuttavia, si consiglia di monitorare eventuali cambiamenti, poiché l’autunno può riservare sorprese. Domani e dopodomani si prevede un clima simile, con possibilità di qualche nube in più, ma senza significative variazioni nelle temperature.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15.9° perc. +15.2° Assenti 7.5 NE max 6.8 Grecale 67 % 1024 hPa 4 cielo sereno +15.4° perc. +14.8° Assenti 7.1 NE max 6.4 Grecale 68 % 1023 hPa 7 cielo sereno +15.6° perc. +15° Assenti 6.6 NE max 6 Grecale 68 % 1023 hPa 10 poche nuvole +18.7° perc. +18.2° Assenti 3.3 SSE max 3.3 Scirocco 59 % 1023 hPa 13 nubi sparse +19° perc. +18.6° Assenti 3 S max 2.2 Ostro 61 % 1022 hPa 16 nubi sparse +17.1° perc. +16.8° Assenti 2.5 NNO max 2.7 Maestrale 72 % 1022 hPa 19 poche nuvole +16.5° perc. +16.1° Assenti 7.2 N max 6.4 Tramontana 74 % 1024 hPa 22 nubi sparse +15.8° perc. +15.3° Assenti 9.5 NNE max 8.4 Grecale 72 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 17:05

