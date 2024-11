Previsioni Meteo Lainate: il bollettino per domani lunedì 11 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lainate di Lunedì 11 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 10°C e i 14,6°C, mentre i venti saranno leggeri, con velocità che non supereranno i 6 km/h. L’umidità si presenterà piuttosto alta, attorno al 70%, ma non si registreranno precipitazioni significative.

Durante la notte, il meteo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno fino a 10°C. La copertura nuvolosa sarà assente e i venti si manterranno leggeri, provenienti principalmente da Nord Est. L’umidità rimarrà attorno al 70%, garantendo una sensazione di freschezza.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 13,6°C entro le ore 11:00. Anche in questa fase, i venti saranno leggeri e l’umidità inizierà a diminuire, portandosi attorno al 52%. La giornata si preannuncia quindi molto piacevole, ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 14,6°C alle ore 13:00, mantenendo un cielo sereno e una leggera brezza. La copertura nuvolosa rimarrà assente, permettendo di godere di un bel sole. L’umidità continuerà a scendere, raggiungendo il 47%.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un cambiamento nel meteo. Le nubi sparse inizieranno a fare la loro comparsa, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 78% entro le ore 23:00. Le temperature si attesteranno intorno ai 10°C, mentre l’umidità risalirà leggermente, portandosi al 65%. I venti, pur rimanendo leggeri, potrebbero aumentare leggermente in intensità.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lainate nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili e una possibile intensificazione della copertura nuvolosa. Martedì e Mercoledì potrebbero portare ulteriori nubi, ma senza significative precipitazioni. Gli amanti del sole potranno approfittare di questa giornata di Lunedì per trascorrere del tempo all’aperto, prima che le nubi inizino a dominare il cielo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 11 Novembre a Lainate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +10.8° perc. +9.7° Assenti 4.6 NE max 5 Grecale 70 % 1024 hPa 4 cielo sereno +10.1° perc. +9.1° Assenti 3.2 NE max 3.7 Grecale 72 % 1024 hPa 7 cielo sereno +9.8° perc. +9.8° Assenti 3.2 E max 4.2 Levante 70 % 1025 hPa 10 cielo sereno +12.8° perc. +11.6° Assenti 3.5 SE max 4.4 Scirocco 56 % 1025 hPa 13 cielo sereno +14.6° perc. +13.3° Assenti 3.8 ESE max 4.7 Scirocco 47 % 1023 hPa 16 cielo sereno +12.9° perc. +11.7° Assenti 5.5 SE max 8.6 Scirocco 55 % 1023 hPa 19 cielo sereno +11.2° perc. +10° Assenti 3.9 ESE max 7.7 Scirocco 62 % 1023 hPa 22 nubi sparse +10.7° perc. +9.5° Assenti 3.6 E max 6.5 Levante 64 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 16:54

