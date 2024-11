Previsioni Meteo Lainate: il bollettino per domani lunedì 18 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Lainate di Lunedì 18 Novembre si presenteranno prevalentemente nuvolose, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100% durante gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 7,7°C e i 10,7°C. La velocità del vento sarà piuttosto contenuta, con raffiche che non supereranno i 4,9 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata asciutta, ma con un’alta umidità che si attesterà intorno al 75%.

Durante la notte, Lainate avrà un cielo coperto con temperature che si aggireranno attorno ai 7,5°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si manterrà alta, intorno al 78%. La velocità del vento sarà molto bassa, con valori che non supereranno i 3,1 km/h.

Nella mattina, si assisterà a un leggero miglioramento, con la presenza di poche nuvole e temperature che saliranno fino a 10,4°C entro mezzogiorno. Tuttavia, la copertura nuvolosa rimarrà significativa, con valori che varieranno dal 14% al 66%. L’umidità inizierà a scendere, ma rimarrà comunque elevata.

Il pomeriggio porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature stabili attorno ai 10,7°C. La situazione non cambierà molto, con l’umidità che si manterrà alta e il vento che continuerà a soffiare debolmente. Non si registreranno precipitazioni, garantendo una giornata asciutta.

La sera vedrà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 7,7°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con un cielo prevalentemente coperto. Anche in questo caso, l’umidità sarà elevata, rendendo l’aria piuttosto pesante.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lainate nei prossimi giorni indicano una continuazione di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori moderati. Non si prevedono cambiamenti significativi, e il clima rimarrà piuttosto stabile, con un’alta umidità che caratterizzerà le giornate.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Novembre a Lainate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +7.8° perc. +7.8° Assenti 3 ENE max 4.3 Grecale 78 % 1014 hPa 4 cielo coperto +7.3° perc. +7.3° Assenti 1.2 E max 2.3 Levante 78 % 1013 hPa 7 poche nuvole +6.8° perc. +6.8° Assenti 2 ESE max 2.7 Scirocco 81 % 1014 hPa 10 nubi sparse +9.5° perc. +9.5° Assenti 4.5 SSE max 4.2 Scirocco 68 % 1015 hPa 13 cielo coperto +10.7° perc. +9.4° Assenti 4 ESE max 4.9 Scirocco 61 % 1014 hPa 16 cielo coperto +9.8° perc. +9.8° Assenti 2.7 SE max 3.6 Scirocco 68 % 1014 hPa 19 cielo coperto +8.9° perc. +8.9° Assenti 1.2 E max 2.1 Levante 75 % 1014 hPa 22 nubi sparse +7.9° perc. +7.9° Assenti 1.1 NE max 1.9 Grecale 77 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:31 e tramonta alle ore 16:48

