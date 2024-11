Previsioni Meteo Lainate: tutti i dettagli per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 17 Novembre a Lainate indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà nel corso della giornata in condizioni più nuvolose. Le temperature si manterranno su valori moderati, con picchi che raggiungeranno i 12°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. L’umidità si attesterà su valori piuttosto elevati, specialmente nella sera, quando si prevede una copertura nuvolosa totale.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con temperature che si aggireranno intorno ai 7°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, intorno al 2%, e l’umidità si manterrà attorno al 71%. La mattina inizierà con poche nuvole e temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 11°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che si muoveranno tra i 2 e i 3 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che toccheranno i 12°C. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno al 4%, e l’umidità si stabilizzerà intorno al 51%. Le condizioni di vento rimarranno favorevoli, senza particolari raffiche. Tuttavia, a partire dal tardo pomeriggio, si assisterà a un aumento della nuvolosità, con l’arrivo di nubi sparse.

La sera porterà un cambiamento significativo, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature scenderanno a 9°C, mentre l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 77%. Le condizioni di vento rimarranno deboli, ma la copertura nuvolosa sarà totale, con il 100% di nuvolosità.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 17 Novembre a Lainate evidenziano un inizio di giornata piacevole e soleggiato, che si trasformerà in una serata nuvolosa. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore aumento della nuvolosità, con possibilità di precipitazioni. Sarà importante monitorare le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni atmosferiche potrebbero variare.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Lainate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +7.3° perc. +7.3° Assenti 2.6 ONO max 3.6 Maestrale 72 % 1019 hPa 4 cielo sereno +6.8° perc. +6.8° Assenti 2.3 NO max 3 Maestrale 71 % 1018 hPa 7 poche nuvole +6.7° perc. +6.7° Assenti 2.6 NNO max 3 Maestrale 67 % 1018 hPa 10 poche nuvole +10.2° perc. +8.6° Assenti 1.6 SO max 2.2 Libeccio 53 % 1017 hPa 13 cielo sereno +12° perc. +10.6° Assenti 2.7 SO max 2.8 Libeccio 51 % 1014 hPa 16 poche nuvole +10.4° perc. +9.1° Assenti 3.3 SSO max 3.5 Libeccio 63 % 1013 hPa 19 cielo coperto +9.2° perc. +9.2° Assenti 2 ESE max 3 Scirocco 71 % 1013 hPa 22 cielo coperto +8.5° perc. +8.5° Assenti 3.6 ESE max 5 Scirocco 75 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 16:49

