Previsioni Meteo Lainate: tutti i dettagli per domani lunedì 25 novembre

Le previsioni meteo per Lainate di Lunedì 25 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con possibilità di piogge leggere nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori relativamente freschi, oscillando tra +6,7°C e +7,5°C durante il giorno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 8,3 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 70-80%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Durante la notte, Lainate si presenterà con un cielo completamente coperto, con temperature che si manterranno intorno ai +6,8°C. La brezza leggera proveniente da Ovest garantirà una certa stabilità atmosferica, con umidità che si aggirerà attorno al 66%. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i +7,5°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’umidità attorno al 69%. Anche in questa fase della giornata, non si registreranno precipitazioni, rendendo il clima piuttosto stabile.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai +7,3°C, con un cielo sempre coperto. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 4,9 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 74%. Anche in questo intervallo, non si prevedono piogge, ma la probabilità di precipitazioni aumenterà nel corso della giornata.

La sera porterà un cambiamento nelle condizioni meteo, con l’arrivo di piogge leggere. Le temperature si manterranno intorno ai +7,2°C, mentre l’umidità salirà fino all’80%. Le piogge saranno deboli, con accumuli che non supereranno i 0,24 mm. La brezza leggera continuerà a soffiare, ma la direzione del vento varierà, passando da Ovest a Sud-Ovest.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lainate nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature fresche. Martedì e Mercoledì si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, con possibilità di piogge intermittenti. Gli amanti del clima più mite dovranno pazientare, poiché le temperature non subiranno significativi rialzi nel breve termine.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Lainate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +6.8° perc. +6.1° Assenti 4.9 O max 8.3 Ponente 68 % 1031 hPa 4 cielo coperto +6.8° perc. +6.8° prob. 6 % 4.6 OSO max 7.4 Libeccio 69 % 1030 hPa 7 cielo coperto +6.7° perc. +5.9° prob. 7 % 5.4 OSO max 8.1 Libeccio 70 % 1029 hPa 10 cielo coperto +7.3° perc. +7.3° prob. 7 % 4.8 O max 7.2 Ponente 69 % 1028 hPa 13 cielo coperto +7.5° perc. +7.5° prob. 14 % 3.3 OSO max 4.5 Libeccio 71 % 1026 hPa 16 cielo coperto +7.1° perc. +7.1° prob. 14 % 3.7 SO max 4.7 Libeccio 76 % 1025 hPa 19 cielo coperto +7.2° perc. +7.2° prob. 18 % 2.2 ONO max 3.6 Maestrale 78 % 1025 hPa 22 cielo coperto +7.2° perc. +7.2° prob. 22 % 3.4 OSO max 4.2 Libeccio 81 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:40 e tramonta alle ore 16:43

