Previsioni Meteo Lainate: tutti i dettagli per domani lunedì 4 novembre

Nella giornata di Lunedì 4 Novembre, Lainate si presenterà con condizioni di meteo particolarmente favorevoli. Le previsioni meteo indicano un cielo sereno per l’intera giornata, senza alcuna previsione di precipitazioni. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i +13,4°C e i +17,9°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde. L’umidità si attesterà attorno al 80%, ma non influenzerà in modo significativo il comfort termico.

Durante la notte, le temperature si manterranno relativamente elevate, con valori che scenderanno fino a +12,3°C. Il cielo rimarrà sereno, favorendo un buon riposo notturno. La mattina inizierà con temperature intorno ai +11,9°C, con un aumento graduale che porterà a picchi di +17,5°C entro il pomeriggio. La brezza leggera proveniente da ovest contribuirà a rendere l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il loro massimo, stabilizzandosi attorno ai +17,9°C. Il cielo sereno continuerà a dominare, permettendo di godere di un’ottima visibilità. Anche la sera si presenterà con temperature miti, attorno ai +14°C, rendendo piacevoli le attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Lainate indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature gradevoli. Non si prevedono cambiamenti significativi, quindi gli abitanti potranno approfittare di un clima ideale per attività all’aperto e momenti di svago.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +13° perc. +12.6° Assenti 1.1 NNO max 1.8 Maestrale 86 % 1027 hPa 4 cielo sereno +12.3° perc. +11.8° Assenti 3.2 O max 4.2 Ponente 86 % 1026 hPa 7 cielo sereno +12.2° perc. +11.6° Assenti 2.8 O max 5.1 Ponente 81 % 1026 hPa 10 cielo sereno +15.9° perc. +15.1° Assenti 3.2 SO max 3 Libeccio 62 % 1026 hPa 13 cielo sereno +17.9° perc. +17.2° Assenti 3.3 SSO max 1.9 Libeccio 55 % 1024 hPa 16 cielo sereno +16.3° perc. +15.6° Assenti 3.5 S max 3.9 Ostro 64 % 1024 hPa 19 cielo sereno +14.6° perc. +14.1° Assenti 1.2 SE max 2.7 Scirocco 74 % 1025 hPa 22 cielo sereno +13.7° perc. +13.2° Assenti 1.3 NE max 2.2 Grecale 79 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 17:02

