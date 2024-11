Previsioni Meteo Lainate: tutti i dettagli per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Martedì 19 Novembre a Lainate si presenterà con un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà coperto, mentre nella mattina si assisterà a una leggera apertura con nubi sparse. Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente, con una diminuzione della copertura nuvolosa. La sera porterà un ritorno delle nubi, ma senza particolari variazioni nelle temperature.

Nella notte, a partire da mezzanotte, il meteo sarà caratterizzato da cielo coperto e una temperatura di circa +7,9°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, con un’umidità che si attesterà attorno all’80%. I venti saranno leggeri, provenienti da Est-Nord Est, con velocità di circa 3,6 km/h. Le condizioni rimarranno stabili fino alle prime ore del mattino, quando la temperatura scenderà leggermente a +7,2°C.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che varieranno tra +7,1°C e +10°C. La copertura nuvolosa si manterrà alta, ma a partire dalle 11:00 si inizieranno a vedere delle schiarite, con un passaggio a nubi sparse. La temperatura percepita si stabilizzerà attorno ai 9,3°C. I venti saranno deboli, con velocità che si aggireranno intorno ai 3,6 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un miglioramento, con un cielo che si presenterà a tratti sereno e temperature che toccheranno i 10,9°C. La copertura nuvolosa scenderà al 39%, favorendo una sensazione di maggiore benessere. I venti continueranno a soffiare debolmente, mantenendo una velocità di circa 4,4 km/h.

La sera porterà un ritorno delle nubi, con temperature che si attesteranno intorno ai 7,6°C. La copertura nuvolosa aumenterà nuovamente, raggiungendo valori attorno all’84%. I venti rimarranno leggeri, con una velocità di circa 2,7 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Lainate nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un possibile ritorno di condizioni più instabili. Domani, ci si aspetta un ulteriore aumento della copertura nuvolosa e una diminuzione delle temperature. Tuttavia, non si prevedono precipitazioni significative, il che permetterà di godere di momenti di bel tempo tra le nuvole. La situazione meteo rimarrà monitorata, con aggiornamenti costanti per garantire la massima informazione.

Tutti i dati meteo di Martedì 19 Novembre a Lainate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +7.8° perc. +7.8° Assenti 3.2 ENE max 3.7 Grecale 80 % 1014 hPa 4 cielo coperto +7.5° perc. +7.5° Assenti 1.9 ENE max 2.7 Grecale 79 % 1013 hPa 7 cielo coperto +7.2° perc. +7.2° Assenti 1.6 NNE max 1.6 Grecale 79 % 1013 hPa 10 cielo coperto +9.4° perc. +9.4° Assenti 2.5 SSO max 1.8 Libeccio 67 % 1012 hPa 13 nubi sparse +10.9° perc. +9.6° Assenti 5.1 SSO max 4.4 Libeccio 61 % 1009 hPa 16 nubi sparse +9.5° perc. +9.5° Assenti 4.7 SO max 6.5 Libeccio 71 % 1007 hPa 19 cielo coperto +8.4° perc. +8.4° prob. 1 % 2.2 OSO max 4.1 Libeccio 77 % 1006 hPa 22 nubi sparse +7.8° perc. +7.8° prob. 2 % 2.7 ONO max 4 Maestrale 78 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:33 e tramonta alle ore 16:47

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.