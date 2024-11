Previsioni Meteo Lainate: tutti i dettagli per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Lainate si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 13,3°C e una leggera brezza proveniente da est. Con l’avanzare della mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il picco di 95% intorno alle 10:00, ma senza precipitazioni previste. Le temperature saliranno progressivamente, toccando i 16,8°C a mezzogiorno.

Nel dettaglio, la mattina inizierà con un cielo sereno, ma già dalle prime ore si noteranno nubi sparse. Le temperature si manterranno tra i 12,1°C e i 16,2°C, con una leggera intensità del vento che non supererà i 4 km/h. A partire dalle 12:00, il cielo si presenterà con nubi sparse, ma senza alcuna minaccia di pioggia, e l’umidità si attesterà attorno al 65%.

Nel pomeriggio, il tempo migliorerà ulteriormente, con un cielo sereno che accompagnerà le temperature fino a un massimo di 17,1°C. Le condizioni di vento rimarranno favorevoli, con una leggera brezza che contribuirà a rendere l’atmosfera piacevole. L’umidità si manterrà su valori accettabili, intorno al 64%.

La sera porterà con sé un cielo sereno e temperature in calo, che si attesteranno intorno ai 13,5°C. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni, e l’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 84%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la serata gradevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Lainate indicano una giornata di Martedì 5 Novembre all’insegna della stabilità e del bel tempo, con temperature miti e assenza di pioggia. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile aumento della nuvolosità, ma senza significative variazioni climatiche. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di questo clima favorevole, mentre le temperature si manterranno su valori gradevoli anche nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Lainate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +13.1° perc. +12.7° Assenti 1.4 ENE max 2.5 Grecale 85 % 1026 hPa 4 cielo sereno +12.5° perc. +12° Assenti 1.4 N max 1.6 Tramontana 86 % 1025 hPa 7 nubi sparse +12.4° perc. +11.9° Assenti 1.9 ONO max 3.5 Maestrale 83 % 1026 hPa 10 cielo coperto +15.2° perc. +14.7° Assenti 3.3 SSO max 2.4 Libeccio 70 % 1026 hPa 13 cielo sereno +17.1° perc. +16.6° Assenti 4 SSE max 3.1 Scirocco 64 % 1024 hPa 16 cielo sereno +15.7° perc. +15.2° Assenti 4.4 SSE max 5.7 Scirocco 71 % 1024 hPa 19 cielo sereno +14.2° perc. +13.8° Assenti 3.4 ESE max 5.2 Scirocco 81 % 1025 hPa 22 poche nuvole +13.2° perc. +12.8° Assenti 2.9 E max 4.7 Levante 85 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 17:01

