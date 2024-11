Previsioni Meteo Lainate: tutti i dettagli per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 23 Novembre a Lainate indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente fresco e nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno fino a +1,8°C. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un aumento delle nuvole, ma senza precipitazioni significative. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +7,8°C nel primo pomeriggio.

Nel dettaglio, durante la notte, il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai +2,3°C. La copertura nuvolosa sarà assente, e il vento soffierà da Nord-Ovest a una velocità di circa 10,4 km/h. Con l’avanzare delle ore, la mattina si presenterà con poche nuvole e temperature che varieranno tra +1,5°C e +5,4°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 52% entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di +7,9°C, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 58%. Il vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 4 km/h. La situazione meteo rimarrà stabile, senza segni di precipitazioni.

Con l’arrivo della sera, il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che scenderanno fino a +4,2°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 88%, e il vento continuerà a soffiare da Nord a una velocità di circa 4,6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lainate nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori freschi e una predominanza di cieli nuvolosi. Non si prevedono precipitazioni significative, ma è consigliabile tenere d’occhio eventuali cambiamenti nelle condizioni atmosferiche. La settimana si prospetta quindi con un clima tipicamente autunnale, ideale per attività all’aperto, purché si indossino abiti adeguati per le temperature fresche.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Lainate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +2.2° perc. -0.5° Assenti 9.3 NO max 22.6 Maestrale 48 % 1022 hPa 4 cielo sereno +1.8° perc. -0.9° Assenti 9.1 NO max 23.8 Maestrale 50 % 1024 hPa 7 cielo sereno +1.5° perc. -0.8° Assenti 7.3 ONO max 15.4 Maestrale 51 % 1026 hPa 10 nubi sparse +5.4° perc. +4.6° Assenti 4.8 NO max 7.4 Maestrale 34 % 1028 hPa 13 nubi sparse +7.8° perc. +7.8° Assenti 3.9 ONO max 5.2 Maestrale 28 % 1028 hPa 16 nubi sparse +6° perc. +6° Assenti 3.7 O max 4 Ponente 37 % 1029 hPa 19 cielo coperto +5.1° perc. +5.1° Assenti 2.4 NO max 4.1 Maestrale 44 % 1031 hPa 22 cielo coperto +4.4° perc. +3.5° Assenti 4.8 NNO max 5.8 Maestrale 46 % 1032 hPa Il sole sorge alle ore 07:38 e tramonta alle ore 16:44

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.