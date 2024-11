Previsioni Meteo Lamezia Terme: tutti i dettagli per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Lamezia Terme si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante le ore diurne. La copertura nuvolosa sarà limitata, con un cielo che si presenterà sereno per gran parte della giornata. Le previsioni del tempo indicano una leggera brezza proveniente da est-nord-est, che contribuirà a rendere l’atmosfera piacevole.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 13°C, con una leggera diminuzione che porterà i valori a scendere fino a 12,7°C verso le prime ore del mattino. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con nubi sparse che non porteranno a precipitazioni. L’umidità si manterrà alta, attorno all’87%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1025 hPa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 21,2°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’umidità attorno al 51%. Le condizioni di meteo favorevoli favoriranno attività all’aperto, rendendo questa parte della giornata particolarmente piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare gradualmente, con valori che si attesteranno intorno ai 18,7°C alle ore 15:00. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera copertura nuvolosa che non influenzerà le condizioni generali. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range accettabile, attorno al 64%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 13,8°C. Anche in questo frangente, il cielo si presenterà sereno, con poche nuvole sparse che non porteranno a precipitazioni. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’atmosfera fresca e gradevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Lamezia Terme indicano una giornata di Martedì 5 Novembre caratterizzata da condizioni di meteo favorevoli, con temperature gradevoli e cielo sereno. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con lievi variazioni termiche, rendendo l’atmosfera ideale per attività all’aperto e per godere delle bellezze del territorio.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Lamezia Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +13.2° perc. +12.8° Assenti 6.3 ENE max 6.6 Grecale 86 % 1025 hPa 4 poche nuvole +12.8° perc. +12.4° Assenti 6.4 ENE max 6.6 Grecale 85 % 1024 hPa 7 cielo sereno +16.2° perc. +15.7° Assenti 5.2 E max 6.5 Levante 70 % 1025 hPa 10 cielo sereno +20.8° perc. +20.2° Assenti 4.6 SSO max 4.9 Libeccio 52 % 1024 hPa 13 cielo sereno +20.8° perc. +20.4° Assenti 6.1 SO max 6.2 Libeccio 53 % 1023 hPa 16 cielo sereno +15.9° perc. +15.5° Assenti 6 ESE max 7.2 Scirocco 77 % 1024 hPa 19 cielo sereno +13.9° perc. +13.7° Assenti 7.5 ENE max 8.6 Grecale 87 % 1025 hPa 22 poche nuvole +13.7° perc. +13.4° Assenti 6.9 ENE max 7 Grecale 86 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 16:47

