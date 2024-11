Previsioni Meteo Lamezia Terme: tutti i dettagli per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lamezia Terme di Sabato 23 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature in calo nel corso della giornata. La copertura nuvolosa sarà limitata, con un cielo sereno che dominerà gran parte della giornata. I venti, inizialmente freschi, tenderanno a diventare più leggeri nel pomeriggio e in serata.

Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 13°C, con un cielo sereno e una leggera brezza. La mattina inizierà con temperature fresche, che si attesteranno sui 12°C e una leggera presenza di nubi sparse. Con il passare delle ore, il sole prenderà il sopravvento, portando a un aumento delle temperature.

Nel pomeriggio, si prevede un clima più mite, con temperature che raggiungeranno i 14°C. Il cielo rimarrà sereno, favorendo una sensazione di benessere. La velocità del vento sarà moderata, ma non ci saranno precipitazioni significative. L’umidità si manterrà su livelli accettabili, intorno al 38%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 7°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la notte. Le condizioni di meteo favorevoli continueranno a persistere, rendendo la serata ideale per attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lamezia Terme nei prossimi giorni indicano una stabilità meteorologica, con temperature che si manterranno fresche e un cielo prevalentemente sereno. Non si prevedono cambiamenti significativi, quindi gli abitanti possono godere di un clima piacevole e di una buona visibilità.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +12.8° perc. +11.9° Assenti 24 ONO max 43.6 Maestrale 66 % 1016 hPa 4 cielo sereno +12.6° perc. +11.5° prob. 14 % 21.7 ONO max 40.4 Maestrale 62 % 1018 hPa 7 nubi sparse +12.2° perc. +11.3° Assenti 4 NNO max 12.8 Maestrale 71 % 1022 hPa 10 nubi sparse +14.4° perc. +13.2° Assenti 3 ONO max 12.2 Maestrale 48 % 1025 hPa 13 cielo sereno +14.7° perc. +13.2° Assenti 4.7 ONO max 8.1 Maestrale 38 % 1026 hPa 16 cielo sereno +9.9° perc. +9.5° Assenti 5.4 E max 5.8 Levante 53 % 1029 hPa 19 cielo sereno +8.2° perc. +6.6° Assenti 9 ENE max 10 Grecale 58 % 1032 hPa 22 cielo sereno +7.8° perc. +6.3° Assenti 8.5 ENE max 9.4 Grecale 59 % 1034 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 16:34

