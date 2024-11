Previsioni Meteo L’Aquila: il bollettino per domani lunedì 18 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per L’Aquila di Lunedì 18 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà coperto, mentre nella mattina si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, si prevede un parziale miglioramento con la presenza di nubi sparse, mentre la sera si presenterà nuovamente con un cielo nuvoloso.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 6,9°C con una percezione di 5,8°C. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 6,7 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà molto bassa, attestandosi attorno all’1%. L’umidità sarà elevata, intorno all’88%, e la pressione atmosferica si manterrà a 1016 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno fino a 12°C alle 11:00. La temperatura percepita sarà di circa 11,3°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori intorno ai 6,3 km/h. Anche in questa fase, la probabilità di pioggia rimarrà bassa, con un’umidità che scenderà al 79%.

Nel pomeriggio, si prevede un parziale miglioramento con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno un massimo di 13,5°C alle 13:00, mentre la temperatura percepita sarà di 12,6°C. La velocità del vento sarà leggermente inferiore, con valori che si attesteranno attorno ai 4,2 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 66%, con una pressione atmosferica di 1012 hPa.

La sera porterà nuovamente un aumento della copertura nuvolosa, con temperature che scenderanno fino a 7,4°C. La velocità del vento rimarrà leggera, con raffiche che non supereranno i 7,5 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 94%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a L’Aquila mostrano una tendenza a mantenere condizioni nuvolose, con temperature che si manterranno su valori moderati. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni meteorologiche, poiché l’umidità elevata potrebbe influenzare la percezione del freddo. Domani e dopodomani, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, rendendo opportuno un abbigliamento adeguato per affrontare le condizioni climatiche invernali.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Novembre a L’Aquila

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +8° perc. +7.4° prob. 7 % 5.3 SO max 6.4 Libeccio 88 % 1015 hPa 4 cielo coperto +8.4° perc. +7.6° Assenti 6 SO max 5.9 Libeccio 92 % 1014 hPa 7 cielo coperto +9.2° perc. +9.2° prob. 14 % 4.8 SSO max 5.4 Libeccio 92 % 1014 hPa 10 cielo coperto +11.7° perc. +11° prob. 18 % 4.9 SSO max 6.4 Libeccio 79 % 1013 hPa 13 nubi sparse +13.5° perc. +12.6° prob. 19 % 6.5 SO max 9.1 Libeccio 66 % 1012 hPa 16 nubi sparse +9.4° perc. +9.4° prob. 8 % 3.9 SO max 3.8 Libeccio 85 % 1012 hPa 19 nubi sparse +7.8° perc. +7.8° Assenti 4 S max 5.3 Ostro 92 % 1014 hPa 22 nubi sparse +7.5° perc. +6.7° Assenti 5.8 SSO max 7.5 Libeccio 94 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 16:40

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.