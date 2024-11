Previsioni Meteo L’Aquila: il bollettino per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per L’Aquila di Sabato 2 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse, mentre nella mattina il cielo continuerà a essere coperto da nuvole, con temperature che si alzeranno gradualmente. Nel pomeriggio, si prevede un leggero abbassamento delle temperature, accompagnato da una copertura nuvolosa che aumenterà. Infine, nella sera, il cielo si presenterà nuovamente coperto, con temperature che tenderanno a stabilizzarsi.

Durante la notte, tra le 00:00 e le 05:00, il meteo a L’Aquila sarà caratterizzato da poche nuvole e nubi sparse, con temperature che si attesteranno intorno ai 10°C. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, attorno ai 9°C. La velocità del vento sarà debole, oscillando tra 1,9 km/h e 3 km/h, proveniente principalmente da direzioni nord-occidentali. L’umidità si manterrà attorno al 67%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1025 hPa.

Nella mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo rimarrà nuovamente coperto da nubi sparse, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 19,5°C intorno a mezzogiorno. La temperatura percepita sarà di circa 18,4°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che non supereranno i 3 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo fino al 33%.

Nel pomeriggio, tra le 13:00 e le 17:00, si prevede un leggero calo delle temperature, che si attesteranno intorno ai 16,5°C alle 15:00. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 70%. La velocità del vento potrà aumentare leggermente, arrivando a 5,1 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 54%.

Infine, nella sera, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo sarà prevalentemente coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 11°C. La temperatura percepita sarà di circa 10,2°C. La velocità del vento si manterrà tra 3,4 km/h e 4,1 km/h, mentre l’umidità si attesterà attorno al 65%.

In conclusione, le previsioni del tempo per L’Aquila nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni nuvolose, con temperature che si manterranno su valori moderati. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni meteorologiche, in quanto l’arrivo di nuove perturbazioni potrebbe influenzare le condizioni climatiche nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Sabato 2 Novembre a L’Aquila

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +10.1° perc. +8.8° Assenti 3 NO max 4.6 Maestrale 65 % 1024 hPa 4 nubi sparse +10.2° perc. +8.7° Assenti 2 NNO max 3.7 Maestrale 54 % 1024 hPa 7 nubi sparse +12.4° perc. +11° Assenti 1.3 NNO max 3.2 Maestrale 50 % 1024 hPa 10 nubi sparse +18.4° perc. +17.2° Assenti 2.7 NNE max 2.9 Grecale 34 % 1023 hPa 13 nubi sparse +19.4° perc. +18.3° Assenti 2.5 NNE max 3.9 Grecale 35 % 1022 hPa 16 nubi sparse +13.4° perc. +12.4° Assenti 3.1 ENE max 3.7 Grecale 60 % 1023 hPa 19 cielo coperto +11.8° perc. +10.8° Assenti 4.1 ENE max 4 Grecale 65 % 1024 hPa 22 nubi sparse +11.2° perc. +10° Assenti 3 ENE max 3.4 Grecale 64 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 16:55

