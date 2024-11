Previsioni Meteo L’Aquila: tutti i dettagli per domani mercoledì 6 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 6 Novembre a L’Aquila indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 9,6°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e il vento si presenterà debole, proveniente da Nord Est.

Nella mattina, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse che ridurranno la copertura nuvolosa al 52%. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 16,8°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà leggermente, mantenendosi comunque su valori contenuti, attorno ai 3,9 km/h. L’umidità si manterrà su livelli moderati, intorno al 45%.

Nel pomeriggio, il clima continuerà a essere fresco, con temperature che scenderanno a circa 14,1°C alle ore 15:00. La copertura nuvolosa varierà, passando da poche nuvole a nubi sparse, e l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 63%. Anche in questo frangente, il vento rimarrà debole, con raffiche che non supereranno i 6,9 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 8,6°C. La copertura nuvolosa si stabilizzerà attorno al 26%, e l’umidità continuerà a mantenersi alta, superando l’80%. Il vento sarà sempre debole, con direzione est.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a L’Aquila mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori freschi e una predominanza di nubi sparse. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità elevata potrà rendere l’aria più fresca, specialmente nelle ore serali. Gli amanti dell’outdoor dovranno tenere in considerazione la variabilità delle condizioni meteo, ma nel complesso, la situazione rimarrà gestibile.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +9.3° perc. +9.3° Assenti 1.4 NE max 2.2 Grecale 72 % 1026 hPa 4 cielo coperto +8.7° perc. +8.7° Assenti 1.9 ENE max 2.5 Grecale 72 % 1026 hPa 7 nubi sparse +10.6° perc. +9.5° Assenti 2.6 ENE max 2.7 Grecale 67 % 1027 hPa 10 nubi sparse +15.8° perc. +14.7° Assenti 3.9 E max 3.2 Levante 48 % 1027 hPa 13 poche nuvole +16.6° perc. +15.6° Assenti 4.1 E max 3.7 Levante 46 % 1026 hPa 16 nubi sparse +10.9° perc. +10° Assenti 5.6 ENE max 5 Grecale 75 % 1027 hPa 19 nubi sparse +8.8° perc. +8.8° Assenti 3.1 E max 3.3 Levante 82 % 1029 hPa 22 nubi sparse +8.5° perc. +8.5° Assenti 3.1 E max 3.3 Levante 79 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 16:50

