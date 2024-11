Previsioni Meteo L’Aquila: tutti i dettagli per la prossima settimana 11 – 14 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Lunedì 11 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa attorno all’8% e temperature intorno ai 6,3°C, in calo a 5,5°C. La temperatura percepita sarà tra 4,6°C e 4,9°C. Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno, con un rapido aumento delle temperature fino a 12,4°C. Nel pomeriggio, si stabilizzeranno attorno ai 10°C. La sera porterà nubi sparse e un abbassamento a 4,1°C. Martedì, il cielo sarà prevalentemente coperto, con temperature che raggiungeranno 9,9°C. Mercoledì e Giovedì si prevede un cielo nuvoloso con temperature in calo e umidità in aumento.

Lunedì 11 Novembre

Nella notte di Lunedì 11 Novembre, il tempo si presenterà con cielo sereno e una copertura nuvolosa molto bassa, attorno all’8%. Le temperature si manterranno intorno ai 6,3°C, con una leggera diminuzione fino a 5,5°C verso le ore più tarde. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, oscillando tra 4,6°C e 4,9°C. La velocità del vento sarà moderata, variando tra 4,2 km/h e 5,7 km/h, proveniente principalmente da Est-Nord Est. L’umidità si attesterà attorno all’83-87%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1022 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 12,4°C intorno a mezzogiorno. La temperatura percepita si attesterà attorno ai 11°C. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, attorno al 2%, e il vento si manterrà leggero, con velocità comprese tra 6,3 km/h e 8,1 km/h. L’umidità scenderà progressivamente fino al 50%, mentre la pressione atmosferica continuerà a diminuire, raggiungendo i 1020 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 10°C. La temperatura percepita sarà di circa 8,8°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, raggiungendo il 7%, ma senza alcuna previsione di precipitazioni. La velocità del vento si manterrà attorno ai 7,9 km/h, con direzione Est-Nord Est. L’umidità aumenterà fino al 66%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1021 hPa.

Infine, nella sera, il cielo presenterà nubi sparse, con temperature che scenderanno fino a 4,1°C. La temperatura percepita sarà di circa 2,7°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 27%, con una leggera probabilità di pioggia (2%). La velocità del vento sarà di circa 5,4 km/h, e l’umidità aumenterà fino al 92%. La pressione atmosferica si attesterà attorno ai 1023 hPa.

Martedì 12 Novembre

Nella notte di Martedì 12 Novembre, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 26%. Le temperature si manterranno intorno ai 3,9°C, con una temperatura percepita di circa 2,4°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 6,2 km/h e 7,6 km/h, proveniente da Est-Nord Est. L’umidità si attesterà attorno al 92%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1023 hPa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 97%. Le temperature saliranno fino a 9,9°C intorno a mezzogiorno, mentre la temperatura percepita si attesterà attorno agli 8,4°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 10,4 km/h, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 66%. La pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1020 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno agli 8,4°C. La temperatura percepita sarà di circa 6,8°C. La copertura nuvolosa si manterrà alta, attorno al 95%, senza previsioni di precipitazioni. La velocità del vento si attesterà attorno ai 10 km/h, mentre l’umidità aumenterà fino al 76%. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1020 hPa.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno fino a 4,8°C. La temperatura percepita sarà di circa 2,9°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 90%, con una leggera probabilità di pioggia (5%). La velocità del vento sarà di circa 8,3 km/h, e l’umidità aumenterà fino al 95%. La pressione atmosferica si attesterà attorno ai 1022 hPa.

Mercoledì 13 Novembre

Nella notte di Mercoledì 13 Novembre, il cielo sarà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 95%. Le temperature si manterranno intorno ai 5,3°C, con una temperatura percepita di circa 3,4°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 7,5 km/h e 8,3 km/h, proveniente da Est-Nord Est. L’umidità si attesterà attorno al 92%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1022 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che saliranno fino a 9,9°C intorno a mezzogiorno. La temperatura percepita si attesterà attorno ai 9,1°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, al 100%, e la velocità del vento si manterrà attorno ai 7,2 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 73%, mentre la pressione atmosferica scenderà a 1019 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 9°C. La temperatura percepita sarà di circa 8,4°C. La copertura nuvolosa si manterrà alta, attorno al 92%, senza previsioni di precipitazioni. La velocità del vento si attesterà attorno ai 6,2 km/h, mentre l’umidità aumenterà fino al 77%. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1020 hPa.

Infine, nella sera, il cielo presenterà nubi sparse, con temperature che scenderanno fino a 5,5°C. La temperatura percepita sarà di circa 5,5°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 59%, con una leggera probabilità di pioggia (assente). La velocità del vento sarà di circa 4,7 km/h, e l’umidità aumenterà fino al 91%. La pressione atmosferica si attesterà attorno ai 1023 hPa.

Giovedì 14 Novembre

Nella notte di Giovedì 14 Novembre, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 39%. Le temperature si manterranno intorno ai 5,1°C, con una temperatura percepita di circa 4,3°C. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra 4,4 km/h e 4,9 km/h, proveniente da Est. L’umidità si attesterà attorno al 92%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1024 hPa.

Durante la mattina, il cielo presenterà poche nuvole, con temperature che saliranno fino a 8,5°C intorno a mezzogiorno. La temperatura percepita si attesterà attorno agli 8,5°C. La copertura nuvolosa si manterrà bassa, attorno al 14%, e la velocità del vento si manterrà leggera, attorno ai 4,4 km/h. L’umidità scenderà fino al 74%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1023 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a presentare nubi sparse, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 9°C. La temperatura percepita sarà di circa 8,4°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 35%, senza previsioni di precipitazioni. La velocità del vento si attesterà attorno ai 4,4 km/h, mentre l’umidità aumenterà fino al 76%. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1024 hPa.

Infine, nella sera, il cielo presenterà nubi sparse, con temperature che scenderanno fino a 5,1°C. La temperatura percepita sarà di circa 4,3°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 27%, con una leggera probabilità di pioggia (assente). La velocità del vento sarà di circa 4,4 km/h, e l’umidità aumenterà fino al 92%. La pressione atmosferica si attesterà attorno ai 1024 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano un inizio di settimana caratterizzato da temperature fresche e cieli prevalentemente sereni, con un aumento della nuvolosità e temperature più basse nei giorni successivi. Si consiglia di prepararsi a condizioni più umide e fresche, specialmente a partire da Martedì.

