Previsioni Meteo Latina: il bollettino per domani lunedì 18 novembre

Le previsioni meteo per Lunedì 18 Novembre a Latina indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con un’alternanza di pioggia leggera e momenti di cielo coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, con una massima che raggiungerà i 17,1°C nel pomeriggio. La presenza di nuvole e pioggia influenzerà la percezione termica, rendendo l’aria più fresca, soprattutto durante le ore di pioggia.

Durante la notte, il meteo si presenterà con cielo inizialmente coperto, con una temperatura di circa 14°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e la probabilità di precipitazioni sarà del 24%. I venti si muoveranno da est con una velocità di circa 8 km/h.

Nella mattina, le condizioni meteo cambieranno, portando pioggia leggera a partire dalle 07:00. La temperatura si attesterà intorno ai 14-15°C, con una copertura nuvolosa che rimarrà al 100%. La pioggia si presenterà con intensità leggera, accumulando circa 0,3 mm entro le 09:00. L’umidità sarà alta, attorno all’82%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una continuazione della pioggia leggera fino alle 14:00, con una temperatura massima di 17,1°C. La copertura nuvolosa inizierà a diminuire, passando dal 96% al 76% verso le 15:00. I venti si manterranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 5 e i 6 km/h.

La sera porterà un ulteriore cambiamento, con il cielo che si presenterà nuovamente coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15-16°C, mentre la probabilità di pioggia scenderà al 6%. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, attorno al 76%, e i venti continueranno a soffiare da sud-ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Lunedì 18 Novembre a Latina evidenziano una giornata variabile, con piogge leggere alternate a momenti di cielo coperto. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Novembre a Latina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +13.5° perc. +13° prob. 20 % 8.6 ENE max 9.4 Grecale 81 % 1015 hPa 4 nubi sparse +13.8° perc. +13.4° prob. 15 % 7.6 ESE max 9.3 Scirocco 82 % 1013 hPa 7 pioggia leggera +14.4° perc. +14° 0.2 mm 7.3 ESE max 11.3 Scirocco 82 % 1014 hPa 10 pioggia leggera +15.5° perc. +15.2° 0.18 mm 5.4 SE max 14.6 Scirocco 80 % 1014 hPa 13 pioggia leggera +17.1° perc. +16.8° 0.13 mm 6 SSO max 14.7 Libeccio 74 % 1013 hPa 16 pioggia leggera +15.4° perc. +15° 0.1 mm 5.7 SO max 12.1 Libeccio 80 % 1012 hPa 19 cielo coperto +15.7° perc. +15.3° prob. 6 % 7.6 SO max 14.4 Libeccio 76 % 1013 hPa 22 cielo coperto +15.6° perc. +15.2° prob. 10 % 8 SO max 13.4 Libeccio 75 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 16:44

