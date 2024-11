Previsioni Meteo Latina: il bollettino per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Latina si prevede una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio promettente e un progressivo aumento della copertura nuvolosa. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un incremento della nuvolosità, che influenzerà le condizioni climatiche nel corso della giornata.

Nella mattina, il meteo si manterrà prevalentemente sereno con qualche nube sparsa. Le temperature saliranno, raggiungendo i 20,7°C intorno a mezzogiorno, mentre l’umidità si attesterà attorno al 59%. La brezza leggera proveniente da sud-sud ovest accompagnerà la mattinata, rendendo l’aria gradevole. Tuttavia, già a partire dal primo pomeriggio, si prevede un cambiamento significativo: il cielo diventerà sempre più coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, passando dai 20°C ai 16°C entro le ore serali. La sensazione di freddo aumenterà a causa dell’umidità che si attesterà oltre l’80%. Le condizioni di cielo coperto continueranno a persistere, e non si prevedono precipitazioni significative, ma l’atmosfera risulterà piuttosto grigia e opprimente.

Con l’arrivo della sera, il meteo rimarrà stabile, con temperature che si aggireranno attorno ai 15°C. La copertura nuvolosa si manterrà alta, con un’umidità che toccherà punte del 86%. I venti leggeri continueranno a spirare da nord-est, senza apportare cambiamenti significativi alle condizioni climatiche.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Latina indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature in calo. Si prevede che il clima rimanga fresco e umido, rendendo consigliabile un abbigliamento adeguato per affrontare le temperature più basse. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le schiarite potrebbero tardare ad arrivare.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Latina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14.6° perc. +14.1° Assenti 5.2 NE max 4.8 Grecale 76 % 1024 hPa 4 poche nuvole +14.2° perc. +13.6° Assenti 5.4 ENE max 5.1 Grecale 76 % 1024 hPa 7 cielo sereno +15.8° perc. +15.3° Assenti 4.9 ENE max 5.1 Grecale 72 % 1024 hPa 10 poche nuvole +20.1° perc. +19.8° Assenti 6.5 SSE max 6.1 Scirocco 60 % 1025 hPa 13 cielo coperto +20.5° perc. +20.2° Assenti 8.1 SSO max 6 Libeccio 60 % 1023 hPa 16 cielo coperto +16.8° perc. +16.6° Assenti 3.8 SSO max 4.3 Libeccio 79 % 1023 hPa 19 cielo coperto +15.7° perc. +15.5° Assenti 3.7 NE max 3.5 Grecale 84 % 1024 hPa 22 cielo coperto +15.2° perc. +15° Assenti 4.8 NE max 4.4 Grecale 86 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 16:55

