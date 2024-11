Previsioni Meteo Latina: il bollettino per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 22 Novembre a Latina indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità, con piogge che si alterneranno a momenti di cielo coperto e schiarite. La temperatura si manterrà su valori relativamente miti, ma il vento potrebbe rendere la percezione termica più fresca.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con pioggia leggera e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 90%. La temperatura si attesterà intorno ai 16°C, con una temperatura percepita leggermente inferiore. La velocità del vento sarà sostenuta, oscillando tra i 17,5 km/h e i 22,7 km/h, proveniente da Ovest – Sud Ovest. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che potrebbero arrivare a 0,8 mm.

Nella mattina, la situazione non subirà significative variazioni, con pioggia leggera che continuerà a cadere fino alle ore 11:00. La temperatura si manterrà attorno ai 16°C, mentre la copertura nuvolosa rimarrà al 100%. Il vento si farà sentire, con raffiche che potranno raggiungere i 55,2 km/h. Le precipitazioni, seppur leggere, continueranno a contribuire all’umidità, che si attesterà intorno all’83%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un graduale miglioramento delle condizioni meteo. Le piogge cesseranno, lasciando spazio a un cielo coperto che si trasformerà in nubi sparse. La temperatura scenderà leggermente, raggiungendo i 12,7°C alle ore 16:00. La velocità del vento si attenuerà, ma rimarrà comunque presente, con valori intorno ai 14 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, portandosi al 58%.

La sera porterà un netto miglioramento, con un cielo sereno che si stabilizzerà. Le temperature continueranno a scendere, arrivando a circa 10°C. Il vento sarà più leggero, con velocità che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si manterrà su livelli accettabili, intorno al 56%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Latina nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con un weekend che si preannuncia più stabile e con temperature in calo. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, soprattutto durante le prime ore del giorno, quando le piogge potrebbero ancora essere presenti. La situazione meteo si stabilizzerà, portando a giornate più serene e soleggiate nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Latina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +16° perc. +15.7° 0.15 mm 21.4 OSO max 40.4 Libeccio 80 % 1003 hPa 4 pioggia leggera +16.4° perc. +16.2° 0.8 mm 21.2 OSO max 37 Libeccio 79 % 1002 hPa 7 pioggia leggera +16.5° perc. +16.4° 0.58 mm 28.4 OSO max 45.9 Libeccio 83 % 1002 hPa 10 pioggia leggera +16.2° perc. +15.9° 0.26 mm 37.3 O max 52.7 Ponente 75 % 1003 hPa 13 cielo coperto +13.9° perc. +13.1° prob. 5 % 12.9 NNO max 24.7 Maestrale 65 % 1005 hPa 16 nubi sparse +12.7° perc. +11.6° Assenti 14 ONO max 20.4 Maestrale 61 % 1007 hPa 19 cielo sereno +11.5° perc. +10.2° Assenti 10.9 NO max 13.7 Maestrale 56 % 1010 hPa 22 poche nuvole +10.5° perc. +9.1° Assenti 9.3 N max 10.5 Tramontana 58 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 16:42

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.