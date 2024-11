Previsioni Meteo Latina: tutti i dettagli per domani mercoledì 27 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 27 Novembre a Latina indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento delle temperature durante le ore centrali della giornata. La presenza di nubi sparse al mattino e in serata non influenzerà significativamente il clima, che si manterrà mite e gradevole. I venti saranno leggeri e prevalentemente orientati da est, contribuendo a mantenere un’atmosfera piacevole.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 13,6°C, con una copertura nuvolosa che varierà dal 49% al 66%. I venti saranno leggeri, con velocità di circa 10 km/h, e l’umidità si manterrà alta, attorno all’87%. Non si prevedono precipitazioni, quindi la notte si presenterà tranquilla e senza eventi meteorologici significativi.

Nella mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, passando da nubi sparse a un cielo sereno. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 18,8°C intorno a mezzogiorno, con una leggera brezza da sud-est. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 69%. I venti continueranno a mantenersi leggeri, con velocità che varieranno tra i 10 e i 14 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 17°C, con condizioni di cielo sereno e poche nuvole. L’intensità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 15 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’81%, ma non si prevedono precipitazioni, rendendo il pomeriggio ideale per attività all’aperto.

La sera porterà un ritorno di nubi sparse, ma senza impatti significativi sulle temperature, che si manterranno intorno ai 14°C. I venti si faranno leggermente più freschi, ma continueranno a essere di bassa intensità. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo valori attorno all’88%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mercoledì 27 Novembre a Latina suggeriscono una giornata prevalentemente serena e mite, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature simili e una leggera variabilità della copertura nuvolosa. Gli amanti del clima temperato troveranno in questi giorni un’ottima opportunità per godere di attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Novembre a Latina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +13.4° perc. +13.1° Assenti 10 E max 11.3 Levante 87 % 1023 hPa 4 nubi sparse +13.2° perc. +12.9° Assenti 10.5 E max 12 Levante 88 % 1022 hPa 7 poche nuvole +13.6° perc. +13.3° Assenti 10.8 E max 13.1 Levante 87 % 1023 hPa 10 cielo sereno +18.3° perc. +18° Assenti 14.1 SE max 18.2 Scirocco 73 % 1023 hPa 13 cielo sereno +18.7° perc. +18.4° prob. 3 % 13.1 SSE max 14.5 Scirocco 70 % 1022 hPa 16 poche nuvole +15.4° perc. +15.4° prob. 4 % 9.5 SE max 12.6 Scirocco 88 % 1023 hPa 19 cielo sereno +14.6° perc. +14.4° prob. 22 % 8.7 ESE max 10.5 Scirocco 87 % 1024 hPa 22 nubi sparse +14.3° perc. +14.1° prob. 49 % 7.4 E max 9.4 Levante 87 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 16:40

