Previsioni Meteo Lavello: il bollettino per domani domenica 10 novembre

Le previsioni meteo per Lavello di Domenica 10 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, mentre nella mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, si prevede un graduale abbassamento delle temperature, accompagnato da un aumento della probabilità di pioggia, che si concretizzerà nella sera con piogge leggere.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 10,3°C, con un cielo inizialmente sereno e una leggera brezza proveniente da Sud Ovest. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, intorno al 3%, e l’umidità sarà elevata, raggiungendo il 92%. Con il passare delle ore, si assisterà a un incremento della nuvolosità, che porterà a condizioni di poche nuvole e nubi sparse fino alle prime ore del mattino.

Durante la mattina, le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo circa 17,5°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si manterrà tra il 49% e il 58%, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. Le probabilità di precipitazioni rimarranno basse, con valori attorno al 3%. L’umidità, sebbene alta, inizierà a scendere, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare, portandosi intorno ai 14,2°C alle ore 16:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 56%, e la probabilità di pioggia rimarrà contenuta, ma non trascurabile. Le condizioni meteo si faranno più instabili, con un’intensificazione del vento che potrebbe raggiungere i 10,6 km/h.

La sera porterà un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge leggere. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 12°C, e la copertura nuvolosa salirà fino al 72%. Le precipitazioni, sebbene leggere, potrebbero accumularsi fino a 0,14 mm, rendendo necessario un ombrello per chi si troverà all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lavello nei prossimi giorni evidenziano un clima variabile, con un inizio di settimana che si preannuncia piovoso. Lunedì e martedì potrebbero continuare a presentare condizioni di instabilità, con possibilità di piogge intermittenti e temperature in calo. Gli amanti del sole dovranno attendere un miglioramento delle condizioni meteo nei giorni successivi, quando si prevede un ritorno a cieli più sereni e temperature più elevate.

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +10.1° perc. +9.6° Assenti 4.7 SO max 4.9 Libeccio 92 % 1022 hPa 4 nubi sparse +11.2° perc. +10.7° Assenti 4.7 O max 5.4 Ponente 89 % 1021 hPa 7 nubi sparse +12.8° perc. +12.2° prob. 3 % 4.4 NO max 7.6 Maestrale 78 % 1021 hPa 10 nubi sparse +16° perc. +15.1° Assenti 8.4 NNO max 7.7 Maestrale 58 % 1020 hPa 13 poche nuvole +17.7° perc. +16.7° Assenti 10.2 N max 8 Tramontana 46 % 1018 hPa 16 nubi sparse +14.2° perc. +13.4° prob. 1 % 10.6 NNO max 16.4 Maestrale 64 % 1019 hPa 19 nubi sparse +12.2° perc. +11.7° prob. 16 % 9.2 NO max 16.1 Maestrale 83 % 1020 hPa 22 nubi sparse +12.2° perc. +11.6° prob. 27 % 10.8 NO max 21.4 Maestrale 81 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 16:40

