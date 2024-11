Previsioni Meteo Lavello: il bollettino per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Lavello si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno durante le ore diurne, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori miti, con un picco di circa 19°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si attesterà su valori piuttosto elevati, specialmente durante la notte e la sera.

Durante la notte, le condizioni meteo a Lavello presenteranno nubi sparse con una temperatura che si aggirerà intorno ai 10,5°C. La copertura nuvolosa sarà al 30%, mentre la velocità del vento sarà di circa 5,3 km/h proveniente da Ovest-Sud Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno all’86%, garantendo un clima piuttosto fresco.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 12,1°C alle 07:00. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori inferiori al 3%. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, mantenendosi sotto i 5 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi al 72%.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà stabile e soleggiato, con temperature che toccheranno il massimo di 19°C intorno alle 12:00 e 13:00. La copertura nuvolosa sarà assente, garantendo un’ottima visibilità e condizioni ideali per attività all’aperto. La velocità del vento si attesterà tra i 8 e i 9 km/h, rendendo l’aria piacevole e fresca.

Con l’arrivo della sera, la situazione meteo cambierà. Il cielo diventerà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. Le temperature scenderanno a circa 11°C e l’umidità aumenterà, superando il 75%. La velocità del vento rimarrà bassa, con raffiche che non supereranno i 3 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Lavello indicano una giornata di sole e temperature miti, seguita da un progressivo aumento della nuvolosità in sera. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento delle probabilità di precipitazioni, rendendo opportuno monitorare le previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Lavello

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +10.3° perc. +9.6° Assenti 5.2 OSO max 5.2 Libeccio 86 % 1025 hPa 4 cielo sereno +9.7° perc. +9.2° Assenti 5.5 SO max 5.2 Libeccio 86 % 1025 hPa 7 cielo sereno +12.1° perc. +11.2° Assenti 3.6 OSO max 4.2 Libeccio 72 % 1026 hPa 10 cielo sereno +17.4° perc. +16.4° Assenti 4.9 NNE max 3 Grecale 50 % 1025 hPa 13 cielo sereno +19.2° perc. +18.2° Assenti 8.5 NNE max 5.4 Grecale 40 % 1024 hPa 16 cielo sereno +14.8° perc. +13.8° Assenti 6.7 NE max 8.1 Grecale 58 % 1024 hPa 19 cielo coperto +12.5° perc. +11.7° Assenti 1.3 OSO max 2.3 Libeccio 73 % 1025 hPa 22 cielo coperto +11.4° perc. +10.7° Assenti 2.7 OSO max 2.8 Libeccio 79 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 16:44

