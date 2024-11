Previsioni Meteo Lavello: il bollettino per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Mercoledì 13 Novembre a Lavello si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente instabili. Le previsioni meteo indicano un cielo coperto e piogge leggere che si alterneranno durante la giornata. Le temperature si manterranno su valori freschi, con massime che non supereranno i 9°C. La presenza di nuvole e pioggia contribuirà a un aumento dell’umidità, che si attesterà intorno al 90%. I venti saranno deboli, prevalentemente da nord, con intensità che varierà tra 3 e 6 km/h.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto e temperature che scenderanno fino a 9,4°C. La pioggia leggera inizierà a manifestarsi intorno alle 04:00, con un incremento dell’umidità che raggiungerà il 76%. I venti saranno deboli, con velocità di circa 1,2 km/h.

Durante la mattina, le previsioni del tempo confermeranno la persistenza della pioggia leggera. Le temperature si manterranno tra 8,7°C e 8,9°C, mentre l’umidità continuerà a crescere, arrivando fino all’87%. I venti, sempre deboli, soffieranno da nord-nord est, con intensità che varierà tra 3 e 5 km/h. La pioggia si presenterà in modo intermittente, con accumuli che non supereranno i 0,39 mm.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Si registreranno temperature stabili attorno ai 9°C, con cielo coperto e sporadiche schiarite. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 90%, e i venti continueranno a soffiare debolmente. La pioggia leggera potrebbe ripresentarsi, ma con intensità ridotta, accumulando solo 0,11 mm.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno agli 8,6°C. La pioggia leggera si intensificherà, con accumuli che raggiungeranno i 0,34 mm. L’umidità rimarrà alta, attorno al 95%, e i venti continueranno a mantenersi deboli, contribuendo a un’atmosfera umida e fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per Lavello indicano una giornata di Mercoledì 13 Novembre caratterizzata da piogge leggere e temperature fresche. Nei giorni successivi, si prevede una continuazione di queste condizioni instabili, con possibilità di piogge intermittenti e temperature che non subiranno significative variazioni. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il cielo nuvoloso e le piogge potrebbero persistere anche nei prossimi giorni.

